Езерский: Мы достойно выступили на Турнире развития УЕФА

Главный тренер юношеской сборной Украины U-16 Владимир Езерский подвел итоги участия сине-желтых на международном Турнире развития УЕФА. Напомним, украинские юноши заняли второе место.

"Прежде всего отмечу, что я благодарен руководству УАФ за то, что у нас перед началом Турнира развития УЕФА было несколько тренировочных дней, что важно, ведь это был первый сбор этой сборной, в отличие от наших соперников. Считаю, что мы достойно выступили на турнире.

По протоколу соревнований все, кто был в заявке, должны были сыграть не менее 90 минут. В первой встрече, со Словакией, мы вели в счете, но после замен соперники отыгрались, а затем лучше выполнили серию 11-метровых. Во втором поединке, с Ирландией (1:3), мы тоже открыли счет, но в концовке немного просели. А уже в третьем матче, с Латвией (4:0), наши футболисты поймали идею тренерского штаба, что вылилось в разгромную победу.

В определенной степени это был селекционный сбор, поскольку акцент был сделан на футболистах, которые по тем или иным причинам выступают за рубежом. Хотелось с ребятами поближе познакомиться и увидеть их потенциал вживую.

Рад, что нам удалось принять участие в таком престижном турнире и сыграть с сильными соперниками. Было важно собрать информацию о кандидатах в сборную. Конечно, хотелось бы в августе провести еще один селекционный сбор в Украине, а уже в сентябре сделать последний акцент в плане подготовки к квалификационному раунду чемпионата Европы, который состоится в октябре. Хотя мы понимаем, какая сейчас ситуация, поэтому остается пока только верить в лучшее", - рассказал Езерский.