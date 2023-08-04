Юношеская cборная Украины U-19 сыграет на турнире в Южной Корее

Юношеская сборная Украины U-19 сыграет в товарищеском турнире в Южной Корее. Соревнования пройдут в начале сентября во время окна на матчи сборных.

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Среди соперников украинцев будут команды Южной Кореи, Марокко и Вьетнама.

Данный турнир станет подготовкой к первому раунду квалификации на Евро U-19.

Квалификация состоится в ноябре. Среди соперников команды Олега Кузнецова в квалификации – Словакия, Косово и Мальта (хозяин турнира). В элит-раунд выйдут две лучшие команды.