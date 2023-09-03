Юношеская сборная Украины по футзалу уступила в первом матче Евро-2023

Юношеская сборная Украины по футзалу начала выступления на Евро-2023. Первым соперником стала Италия, которой "желто-синие" уступили со счетом 1:2. Единственный гол смог забить Максим Малиновский

Украина в третий раз вышла в основную часть континентального первенства среди сборных U19, который проводится в третий раз в истории. Лучший результат для нашей сборной - полуфинал в 2022 году.

"Желто-синие" выступают в группе B, вместе со Словенией, Италией и Финляндией.

Следующий поединок команда сыграет 4 сентября, против словенской сборной.