Юношеская сборная Украины по футзалу уступила в первом матче Евро-2023
Проиграли итальянской сборной
Фото: uefa.com
Юношеская сборная Украины по футзалу начала выступления на Евро-2023. Первым соперником стала Италия, которой "желто-синие" уступили со счетом 1:2. Единственный гол смог забить Максим Малиновский
Украина в третий раз вышла в основную часть континентального первенства среди сборных U19, который проводится в третий раз в истории. Лучший результат для нашей сборной - полуфинал в 2022 году.
"Желто-синие" выступают в группе B, вместе со Словенией, Италией и Финляндией.
Следующий поединок команда сыграет 4 сентября, против словенской сборной.
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