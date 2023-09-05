Стал известен состав сборной Украины U-17 на сбор в Киеве
Юношеская команда запланировала четыре спарринга
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Вчера, 4 сентября в Киеве у самой молодой сборной Украины, U-16/17 (футболисты не старше 2007 года рождения), начался тренировочный сбор, во время которого сине-желтые сыграют четыре спарринга. Матчи против юношеских клубных команд запланированы на 8-е, 10-е (две игры) и 12 сентября.
Среди потенциальных соперников - "Колос", "Днепр-1", "Шахтер" и "Металлист 1925".
На этот этап подготовки главный тренер сборной Украины Владимир Езерский вызвал 26-х исполнителей.
Состав юношеской сборной Украины U-16/17
Вратари: Назар Макаренко ("Днепр-1" Днепр), Даниил Моисеев ("Динамо" Киев), Ростислав Баглай ("Шахтер" Донецк).
Защитники: Кирилл Дигтярь ("Металлист" Харьков), Алексей Рыбак, Даниэль Дехтяр, Демьян Третьяк (все - "Динамо" Киев), Иван Слезка (УФК "Кривбасс" Днепр), Евгений Дорохин (ДЮСШ-15 Киев), Дмитрий Стрельчук ("Бавария", Германия), Евгений Рябоконь ("Словацко", Чехия).
Полузащитники: Александр Ильченко, Павел Люсин (оба - "Динамо" Киев), Владислав Резник ("Карпаты" Львов), Назар Бондарь, Артем Угринчук (оба - "Рух" Львов), Александр Каменский ("Кривбасс" Кривой Рог), Андрей Павлученко ("Эпицентр" Каменец-Подольский), Рамир Губенко (УФК "Кривбасс" Днепр), Артем Корж, Али Халилов (оба - "Днепр-1" Днепр), Богдан Оличенко ("Бавария", Германия), Амир Акбари ("Дебрецен", Венгрия), Карен Геворкян ("Лас-Розас", Испания).
Нападающие: Максим Калинкин ("Динамо" Киев), Иван Денисов ("Рух" Львов).
Напомним, что эта сборная Украины готовится к квалификационному раунду Евро-2024 U-17. В период с 15-го по 21 октября сине-желтые встретятся с командами Германии, Финляндии и Лихтенштейна (хозяин соревнований).
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