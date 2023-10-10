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Сборная Украины U-19 на турнире в Южной Кореи стартовала с поражения от хозяев

Юношеские сборные Украины
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Наши парни забили два гола, но пропустили четыре

Сборная Украины U-19 на турнире в Южной Кореи стартовала с поражения от хозяев

Фото прес-служби УАФ

Новина українською

Сегодня,10 октября, юношеская сборная Украины U-19 стартовала на международном турнире в Южной Корее. Подопечные Олега Кузнецова провели поединок с хозяевами.

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Поединок получился результативным. Украинцы открыли счет, однако хозяева еще до перерыва смогли выйти вперед.

Второй тайм получился во многом схожим – на гол украинцев корейцы ответили двумя своими. Как итог – поражение нашей команды 2:4.

Следующий поединок команда Кузнецова проведет с Вьетнамом 12 октября.

Южная Корея (U-19) - Украина (U-19) 4:2

Голы: Су Бин Пак (11), Ким То Вук (44), Джонг Ву Хан (62), Мин Гю Пек (79) – Василец (24), Панченко (78).

Украина: Фесюк, Балаба (к), Белоконь (Лысенко, 46), Михавко, Гусев, Ващенко, Михайлов (Янчишин, 61), Деркач (Микитюк, 72), Василец (Годя, 61), Кремчанин (Шамузов, 61), Пономаренко (Панченко, 72).

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В статье: Украина U-19
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