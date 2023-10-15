Уступали в два гола. Украина U-19 одержала волевую победу над Марокко U-20
Есть шансы победить на турнире
УАФ
Сборная Украины U-19 победила Марокко U-20 в заключительном для себя матче турнира Seoul Cup. В поединке были забиты семь голов.
Марокканцы на 20 минуте вели в счете 2:0, однако “сине-желтые” сравняли цифры на табло до перерыва. Во втором тайме Матвей Пономаренко оформил дубль, благодаря которому удалось одержать победу. Все голы забили игроки "Динамо".
В общей сложности за три матча на турнире в Сеуле подопечные Олега Кузнецова заработали шесть очков из девяти возможных. Они возглавляют группу, однако в 10:00 начнется матч между Южной Кореей U-19 и Вьетнамом U-19. В случае победы вторых или ничьей именно "сине-желтые" завоюют трофей.
Марокко (U-20) – Украина (U-19) – 3:4 (2:2)
Голы: (7), (20), (83) – Балаба (24), Михавко (45+2), Пономаренко (49, 80, с пенальти)
Украина: Фесюк, Лысенко, Михавка, Балаба, Гусев, Михайлов (Янчишин, 45), Ващенко (Сизонюк, 90+2), Василец (Микитюк, 60), Деркач, Кремчанин (Годя, 90+3), Пономаренко
Турнирная таблица
|
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Украина
|
3
|
2
|
0
|
1
|
9—9
|
6
|
2. Марокко
|
3
|
1
|
1
|
1
|
9—5
|
4
|
3. Южная Корея
|
2
|
1
|
1
|
0
|
5—3
|
4
|
4. Вьетнам
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2—8
|
0
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