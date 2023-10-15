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Уступали в два гола. Украина U-19 одержала волевую победу над Марокко U-20

Юношеские сборные Украины
(1 голосов)

Есть шансы победить на турнире

Уступали в два гола. Украина U-19 одержала волевую победу над Марокко U-20

УАФ

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Сборная Украины U-19 победила Марокко U-20 в заключительном для себя матче турнира Seoul Cup. В поединке были забиты семь голов.

Марокканцы на 20 минуте вели в счете 2:0, однако “сине-желтые” сравняли цифры на табло до перерыва. Во втором тайме Матвей Пономаренко оформил дубль, благодаря которому удалось одержать победу. Все голы забили игроки "Динамо".

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В общей сложности за три матча на турнире в Сеуле подопечные Олега Кузнецова заработали шесть очков из девяти возможных. Они возглавляют группу, однако в 10:00 начнется матч между Южной Кореей U-19 и Вьетнамом U-19. В случае победы вторых или ничьей именно "сине-желтые" завоюют трофей.

Марокко (U-20) – Украина (U-19) – 3:4 (2:2)

Голы: (7), (20), (83) – Балаба (24), Михавко (45+2), Пономаренко (49, 80, с пенальти)

Украина: Фесюк, Лысенко, Михавка, Балаба, Гусев, Михайлов (Янчишин, 45), Ващенко (Сизонюк, 90+2), Василец (Микитюк, 60), Деркач, Кремчанин (Годя, 90+3), Пономаренко

Турнирная таблица

І

В

Н

П

М

О

1. Украина

3

2

0

1

9—9

6

2. Марокко

3

1

1

1

9—5

4

3. Южная Корея

2

1

1

0

5—3

4

4. Вьетнам

2

0

0

2

2—8

0
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В статье: Украина U-19 Шахтер (Донецк)
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