Уступали в два гола. Украина U-19 одержала волевую победу над Марокко U-20

Сборная Украины U-19 победила Марокко U-20 в заключительном для себя матче турнира Seoul Cup. В поединке были забиты семь голов.

Марокканцы на 20 минуте вели в счете 2:0, однако “сине-желтые” сравняли цифры на табло до перерыва. Во втором тайме Матвей Пономаренко оформил дубль, благодаря которому удалось одержать победу. Все голы забили игроки "Динамо".

Читайте также Шахтер не отпустил своих игроков в сборную Украины U-19

В общей сложности за три матча на турнире в Сеуле подопечные Олега Кузнецова заработали шесть очков из девяти возможных. Они возглавляют группу, однако в 10:00 начнется матч между Южной Кореей U-19 и Вьетнамом U-19. В случае победы вторых или ничьей именно "сине-желтые" завоюют трофей.

Марокко (U-20) – Украина (U-19) – 3:4 (2:2)

Голы: (7), (20), (83) – Балаба (24), Михавко (45+2), Пономаренко (49, 80, с пенальти)

Украина: Фесюк, Лысенко, Михавка, Балаба, Гусев, Михайлов (Янчишин, 45), Ващенко (Сизонюк, 90+2), Василец (Микитюк, 60), Деркач, Кремчанин (Годя, 90+3), Пономаренко

Турнирная таблица