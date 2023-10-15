Юношеская сборная Украины завоевала серебро на турнире в Южной Корее

Сборная Украины U-19 завершила выступления на международном товарищеском турнире Seoul Cup. Хотя в последнем матче "сине-желтые" и одержали победу, однако в итоге заняли второе место.

В финальном поединке соревнования Южная Корея победила Вьетнам 2:0 и стала лидером соревнований с семью очками. Добавим, что корейцы в первом туре турнира одержали верх над сборной Украины.

"Сине-желтые" стали наиболее результативной командой соревнования. За три матча они пропустили девять мячей и забили столько же.

В ноябре Украина U-19 сыграет против сверстников из Мальты, Косово и Словакии на первом этапе квалификации юношеского Чемпионата Европы. Матчи состоятся на Мальте.