Игрок Вереса: Очень рад был представлять свою страну на Seoul Cup
Турнир проходил в Южной Корее
Фото: НК Верес
Футболист ровенского "Вереса" Дмитрий Годя поделился эмоциями от поездки в юношескую сборную Украины на турнир Seoul Cup.
"Очень рад был представлять свою страну на международном уровне. Вызов в сборную Украины - это большая честь для каждого футболиста. Поездка на Seoul Cup - это первое для меня приглашение в лагерь сборной. Хотел как можно лучше проявить себя.
Тренировочный процесс в сборной несколько отличается от занятий в клубе. Это немного другой уровень. Здесь нужно быстрее думать и играть, ведь ты представляешь сборную Украины и свое государство.
Свое выступление в Сеуле оцениваю хорошо. Но чувствую, что можно было и лучше проявить себя.
Относительно матчей, которые запомнились - наверное, это дебютная моя игра, в которой отметился ассистом. А также - матч против сборной Марокко, ведь мы проигрывали - 0:2 и смогли перевернуть игру и выиграли - 4:3. Эмоции были невероятные", - поделился Годя.
Напомним, что с 15-го по 21-е ноября юношеская сборная Украины будет играть в квалификационном раунде Евро-2024 U-19. Сине-желтые встретятся с командами Словакии, Косова и Мальты.
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