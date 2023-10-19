Игрок Вереса: Очень рад был представлять свою страну на Seoul Cup

Футболист ровенского "Вереса" Дмитрий Годя поделился эмоциями от поездки в юношескую сборную Украины на турнир Seoul Cup.

"Очень рад был представлять свою страну на международном уровне. Вызов в сборную Украины - это большая честь для каждого футболиста. Поездка на Seoul Cup - это первое для меня приглашение в лагерь сборной. Хотел как можно лучше проявить себя.

Тренировочный процесс в сборной несколько отличается от занятий в клубе. Это немного другой уровень. Здесь нужно быстрее думать и играть, ведь ты представляешь сборную Украины и свое государство.

Свое выступление в Сеуле оцениваю хорошо. Но чувствую, что можно было и лучше проявить себя.

Относительно матчей, которые запомнились - наверное, это дебютная моя игра, в которой отметился ассистом. А также - матч против сборной Марокко, ведь мы проигрывали - 0:2 и смогли перевернуть игру и выиграли - 4:3. Эмоции были невероятные", - поделился Годя.