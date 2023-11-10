  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юношеские сборные Украины
  4. Тренер Украины U-19 вызвал 21 игрока на матчи отбора Евро-2024 – в списке форвард Сандерленда
В тренде

Тренер Украины U-19 вызвал 21 игрока на матчи отбора Евро-2024 – в списке форвард Сандерленда

Юношеские сборные Украины

Сине-желтые сыграют против Мальты, Косова и Словакии

Тренер Украины U-19 вызвал 21 игрока на матчи отбора Евро-2024 – в списке форвард Сандерленда

Фото: Instagram

Новина українською
Новина українською

Главный тренер юношеской сборной Украины (футболисты не старше 2005 года рождения) Олег Кузнецов назвал состав, который будет готовиться к матчам квалификационного раунда Евро-2024 (U-19) против Мальты (хозяева соревнований), Косова и Словакии.

Турнир будет проходить с 15 по 21 ноября в мальтийском городе Та-Кали (стадион "Сентенари"). На этот сбор наставник сине-желтых пригласил 21 футболиста.

Состав юношеской сборной Украины (U-19)

Вратари: Владислав Кравец ("Шахтер" Донецк), Вячеслав Суркис ("Динамо" Киев), Давид Фесюк ("Гайдук", Хорватия).

Защитники: Денис Дикий, Назар Балаба, Алексей Гусев, Тарас Михавко (все - "Динамо" Киев), Николай Огарков ("Шахтер" Донецк), Степан Лысенко ("Гайдук", Хорватия).

Полузащитники: Дмитрий Кремчанин, Роман Саленко (оба - "Динамо" Киев), Евгений Микитюк ("Полесье" Житомир), Виталий Михайлов ("Минай"), Даниил Ващенко ("Александрия"), Максим Мельниченко ("Днепр-1" Днепр), Максим Деркач ("Эшторил", Португалия), Богдан Мануйлов ("Сан-Хосе", Испания).

Нападающие: Тимур Тутеров ("Сандерленд", Англия), Матвей Пономаренко ("Динамо" Киев), Сергей Панченко ("Рух" Львов), Александр Пищур ("Академия Пушкаша", Венгрия).

По теме
yellow-arrow
Определен календарь матчей сборной Украины U-19 в отборе на Евро-2024
yellow-arrow
Близниченко: Зашел с Зинченко в баню, смотрю – а у него оберег на поясе
yellow-arrow
Украина U17 уступила сверстникам из Германии в заключительном матче за выход на Евро
Олег Кузнецов Украина U-19
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде