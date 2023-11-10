Тренер Украины U-19 вызвал 21 игрока на матчи отбора Евро-2024 – в списке форвард Сандерленда
Сине-желтые сыграют против Мальты, Косова и Словакии
Фото: Instagram
Главный тренер юношеской сборной Украины (футболисты не старше 2005 года рождения) Олег Кузнецов назвал состав, который будет готовиться к матчам квалификационного раунда Евро-2024 (U-19) против Мальты (хозяева соревнований), Косова и Словакии.
Турнир будет проходить с 15 по 21 ноября в мальтийском городе Та-Кали (стадион "Сентенари"). На этот сбор наставник сине-желтых пригласил 21 футболиста.
Состав юношеской сборной Украины (U-19)
Вратари: Владислав Кравец ("Шахтер" Донецк), Вячеслав Суркис ("Динамо" Киев), Давид Фесюк ("Гайдук", Хорватия).
Защитники: Денис Дикий, Назар Балаба, Алексей Гусев, Тарас Михавко (все - "Динамо" Киев), Николай Огарков ("Шахтер" Донецк), Степан Лысенко ("Гайдук", Хорватия).
Полузащитники: Дмитрий Кремчанин, Роман Саленко (оба - "Динамо" Киев), Евгений Микитюк ("Полесье" Житомир), Виталий Михайлов ("Минай"), Даниил Ващенко ("Александрия"), Максим Мельниченко ("Днепр-1" Днепр), Максим Деркач ("Эшторил", Португалия), Богдан Мануйлов ("Сан-Хосе", Испания).
Нападающие: Тимур Тутеров ("Сандерленд", Англия), Матвей Пономаренко ("Динамо" Киев), Сергей Панченко ("Рух" Львов), Александр Пищур ("Академия Пушкаша", Венгрия).
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