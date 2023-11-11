Тренер сборной Украины U-19: Две недели назад мы ничего не знали о Кревсуне

Наставник юношеской сборной Украины U-19 Олег Кузнецов рассказал, почему не вызвал в команду полузащитника дортмундской "Боруссии" Даниила Кревсуна.

“ – Хотелось бы спросить о Даниле Кревсуне из “Боруссии” Дортмунд U-19, ведь вчера после объявления списка эта тема набрала огласку. Каковы в целом причины этого решения?

– Просто мы не можем за всеми игроками следить. Дошла до меня информация только буквально две недели назад, когда мы уже составили все списки. Мы просто ничего не знали об этом игроке.

– В целом в молодежных чемпионатах Германии выступает много украинцев. Может, уже прошла какая-то работа, чтобы активизировать скаутинг в этом регионе?

– Еще раз говорю – нам тяжело за этим следить. Сейчас только с августа по инициативе испанского тренера молодежной сборной сделали такой институт скаутов. То есть, за каждой юношеской командой закреплен определенный человек, скаут, который должен следить. И в Украине за игроками определенного возраста, и за границей. Потому только этим начали заниматься. Еще раз говорю, что мы не можем охватить. Та информация, которая доходит до нас – мы вот новых игроков пригласили на этот сбор. Я знаю, что и в Польше много и в Венгрии, по всей Европе много футболистов. Но мы физически не можем их всех посмотреть.

Одно дело – смотреть то, что присылают и мне, и на службу нарезки какие-то. Но там ничего не видно и ничего не понятно. Если бы была возможность какой-нибудь сбор провести в Европе и пригласить, то тогда мы бы посмотрели многие игроки. А так еще раз говорю, что чисто физически не можем.

– Также интересует ситуация в отношении Андрея Фирмана из “Ювентуса”. В прошлом году вы его вызвали в сборную U-17, но сейчас в U-19 он не проходит. Какие причины в этом случае?

– Также, еще раз говорю, те люди, которые рекомендовали – мы внимали им, брали на элит-раунд в Италию их. То есть, они до этого с нами никаких товарищеских турниров не проводили. И, судя по тому, что мы видели, в Италии они не особенно нам помогли. Тот же Фирман, потом еще был из “Милана”, или… не помню сейчас уже, один в “Ювентусе”, один в “Милане”. Но я бы не сказал, что они были на голову выше футболистов, играющих в Украине. Мы за ними следим, но на сегодняшний момент считаем, что на их позиции сильнейшие игроки в Украине”, - сказал Кузнецов.