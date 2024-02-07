  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юношеские сборные Украины
  4. Определились локации и время начала матчей Украины U-19 в элит-раунде отбора Евро-2024
В тренде

Определились локации и время начала матчей Украины U-19 в элит-раунде отбора Евро-2024

Юношеские сборные Украины

Мини-турнир пройдет с 20 по 26 марта

Определились локации и время начала матчей Украины U-19 в элит-раунде отбора Евро-2024

Фото: прес-служба УАФ

Новина українською

Еще в декабре прошлого года состоялась жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2024 среди юношей до 19-ти лет, в которой приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2005 года рождения).

По ее итогам подопечные Олега Кузнецова попали в группу 7, где сыграют с командами Швейцарии, Северной Македонии и Латвии.

Известно, что хозяином мини-турнира будет Северная Македония, поединки квартета будут проходить 20-26 марта в Скопье на стадионах Makedonija Gjorce Petrov и FFM Training Centre. Уже определилось и время начала матчей.

Календарь элит-раунда отбора Евро-2024 (U-19) в группе 7

20.03.2024

Швейцария - Латвия (15:00)
Северная Македония - Украина (15:00)

23.03.2024

Швейцария - Северная Македония (15:00)
Украина - Латвия (15:00)

26.03.2024

Украина - Швейцария (15:00)
Латвия - Северная Македония (15:00)

Время начала матчей - киевское.

По теме
yellow-arrow
Экс-тренер юношеской сборной: Все говорили Мудрику, как играть, а он упрямый, делает свое
yellow-arrow
Шевченко – о молодых украинских футболистах за рубежом: Мы должны взаимодействовать с их семьями
yellow-arrow
Определился календарь матчей Украины U-19 в элит-раунде отбора Евро-2024
Украина U-19
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости