Определились локации и время начала матчей Украины U-19 в элит-раунде отбора Евро-2024
Мини-турнир пройдет с 20 по 26 марта
Фото: прес-служба УАФ
Еще в декабре прошлого года состоялась жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2024 среди юношей до 19-ти лет, в которой приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2005 года рождения).
По ее итогам подопечные Олега Кузнецова попали в группу 7, где сыграют с командами Швейцарии, Северной Македонии и Латвии.
Известно, что хозяином мини-турнира будет Северная Македония, поединки квартета будут проходить 20-26 марта в Скопье на стадионах Makedonija Gjorce Petrov и FFM Training Centre. Уже определилось и время начала матчей.
Календарь элит-раунда отбора Евро-2024 (U-19) в группе 7
20.03.2024
Швейцария - Латвия (15:00)
Северная Македония - Украина (15:00)
23.03.2024
Швейцария - Северная Македония (15:00)
Украина - Латвия (15:00)
26.03.2024
Украина - Швейцария (15:00)
Латвия - Северная Македония (15:00)
Время начала матчей - киевское.
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