Определились локации и время начала матчей Украины U-19 в элит-раунде отбора Евро-2024

Еще в декабре прошлого года состоялась жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2024 среди юношей до 19-ти лет, в которой приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2005 года рождения).

По ее итогам подопечные Олега Кузнецова попали в группу 7, где сыграют с командами Швейцарии, Северной Македонии и Латвии.

Известно, что хозяином мини-турнира будет Северная Македония, поединки квартета будут проходить 20-26 марта в Скопье на стадионах Makedonija Gjorce Petrov и FFM Training Centre. Уже определилось и время начала матчей.

Календарь элит-раунда отбора Евро-2024 (U-19) в группе 7

20.03.2024

Швейцария - Латвия (15:00)

Северная Македония - Украина (15:00)

23.03.2024

Швейцария - Северная Македония (15:00)

Украина - Латвия (15:00)

26.03.2024

Украина - Швейцария (15:00)

Латвия - Северная Македония (15:00)

Время начала матчей - киевское.