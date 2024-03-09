Украина U17 разгромила сверстников из Швейцарии и почти гарантировала путевку на Евро
Вторая победа подопечных Мороза подряд
Фото: УАФ
В рамках второго тура второго этапа квалификации на Евро-2024 (U17) встречались сборные Швейцарии U17 и U17. Матч завершился победой "сине-желтых" со счетом 3:0.
В первом тайме украинцы забили два гола усилиями Дмитрия Богданова и Артема Степанова, а после перерыва Назар Бондарь установил окончательный счет.
Это вторая победа подопечных Мороза на этом отборе. В общей сложности они набрали шесть очков и практически гарантировали себе путевку на юношеское континентальное первенство. В финальный этап пройдут восемь команд, занявших первые места в своей группе и семь лучших коллективов, оказавшихся на второй позиции в своем квартете.
Заключительный матч отбора Украины U17 проведет против Словакии U17 во вторник, 12 марта. Сейчас у словаков три зачетных пункта, а также на данный момент они играют очный матч против сверстников из Греции.
Чемпионат Европы-2024 среди футболистов в возрасте до 17 лет состоится на Кипре с 20 мая по 5 июня.
Швейцария U17 – Украина U17 0:3
Голы: Богданов 18, Степанов 24 (пен.), Бондарь 63
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