Украина U17 разгромила сверстников из Швейцарии и почти гарантировала путевку на Евро

В рамках второго тура второго этапа квалификации на Евро-2024 (U17) встречались сборные Швейцарии U17 и U17. Матч завершился победой "сине-желтых" со счетом 3:0.

В первом тайме украинцы забили два гола усилиями Дмитрия Богданова и Артема Степанова, а после перерыва Назар Бондарь установил окончательный счет.

Это вторая победа подопечных Мороза на этом отборе. В общей сложности они набрали шесть очков и практически гарантировали себе путевку на юношеское континентальное первенство. В финальный этап пройдут восемь команд, занявших первые места в своей группе и семь лучших коллективов, оказавшихся на второй позиции в своем квартете.

Заключительный матч отбора Украины U17 проведет против Словакии U17 во вторник, 12 марта. Сейчас у словаков три зачетных пункта, а также на данный момент они играют очный матч против сверстников из Греции.

Чемпионат Европы-2024 среди футболистов в возрасте до 17 лет состоится на Кипре с 20 мая по 5 июня.

Швейцария U17 – Украина U17 0:3

Голы: Богданов 18, Степанов 24 (пен.), Бондарь 63