  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юношеские сборные Украины
  4. Украина U17 разгромила сверстников из Швейцарии и почти гарантировала путевку на Евро
В тренде

Украина U17 разгромила сверстников из Швейцарии и почти гарантировала путевку на Евро

Юношеские сборные Украины

Вторая победа подопечных Мороза подряд

Украина U17 разгромила сверстников из Швейцарии и почти гарантировала путевку на Евро

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

В рамках второго тура второго этапа квалификации на Евро-2024 (U17) встречались сборные Швейцарии U17 и U17. Матч завершился победой "сине-желтых" со счетом 3:0.

В первом тайме украинцы забили два гола усилиями Дмитрия Богданова и Артема Степанова, а после перерыва Назар Бондарь установил окончательный счет.

Это вторая победа подопечных Мороза на этом отборе. В общей сложности они набрали шесть очков и практически гарантировали себе путевку на юношеское континентальное первенство. В финальный этап пройдут восемь команд, занявших первые места в своей группе и семь лучших коллективов, оказавшихся на второй позиции в своем квартете.

Заключительный матч отбора Украины U17 проведет против Словакии U17 во вторник, 12 марта. Сейчас у словаков три зачетных пункта, а также на данный момент они играют очный матч против сверстников из Греции.

Чемпионат Европы-2024 среди футболистов в возрасте до 17 лет состоится на Кипре с 20 мая по 5 июня.

Швейцария U17 – Украина U17 0:3

Голы: Богданов 18, Степанов 24 (пен.), Бондарь 63

По теме
yellow-arrow
Михайленко – о Кристиане Шевченко: Он похож по движениям на своего отца
yellow-arrow
Тренер Украины U-19: Много детей уехало. Мне кажется, через 5-10 лет они начнут искать свои корни
yellow-arrow
Обыграли на выезде Грецию. Украина U-17 с победы начала элит-раунд отбора Евро-2024
Юрий Мороз Украина U-17
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости