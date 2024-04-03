Сборная Украины U-17 узнала соперников по группе финального турнира Евро-2024

Сегодня, 3 апреля, на Кипре состоялась жеребьевка финального турнира Евро-2024 для сборных U-17.

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Приняла участие в жеребьевке и сборная Украины, которая попала в группу А, где соперниками нашей команды стали сборные Кипра (хозяева турнира), Чехии и Сербии.

Результаты жеребьевки финального турнира Евро-2024 (U-17)

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Группа А: Кипр, Украина , Сербия, Чехия.

, Сербия, Чехия. Группа В: Дания, Австрия, Хорватия, Уэльс.

Группа С: Италия, Швеция, Словакия, Польша.

Группа D: Франция, Португалия, Испания, Великобритания.

Ну и отметим, что финальный турнир пройдет с 20 мая по 5 июня 2024 года. По две лучшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф.