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Сборная Украины U-17 узнала соперников по группе финального турнира Евро-2024

Юношеские сборные Украины
Обновлено

Турнир пройдет летом на Кипре

Сборная Украины U-17 узнала соперников по группе финального турнира Евро-2024

uefa.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 3 апреля, на Кипре состоялась жеребьевка финального турнира Евро-2024 для сборных U-17.

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Приняла участие в жеребьевке и сборная Украины, которая попала в группу А, где соперниками нашей команды стали сборные Кипра (хозяева турнира), Чехии и Сербии.

Результаты жеребьевки финального турнира Евро-2024 (U-17)
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  • Группа А: Кипр, Украина, Сербия, Чехия.
  • Группа В: Дания, Австрия, Хорватия, Уэльс.
  • Группа С: Италия, Швеция, Словакия, Польша.
  • Группа D: Франция, Португалия, Испания, Великобритания.

Ну и отметим, что финальный турнир пройдет с 20 мая по 5 июня 2024 года. По две лучшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф.

Сборная Украины U-17 узнала соперников по группе финального турнира Евро-2024 - изображение 1

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Комментарии
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Siren05 (Мариуполь)
03.04.2024 в 20:32
Воистину группа Д - группа смерти. А нам что-то опять везёт с группой. С чего бы это?
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Комментарии 1
Siren05 (Мариуполь)
03.04.2024 в 20:32
Воистину группа Д - группа смерти. А нам что-то опять везёт с группой. С чего бы это?
Ответить
0
0

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