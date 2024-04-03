Сборная Украины U-17 узнала соперников по группе финального турнира Евро-2024
Турнир пройдет летом на Кипре
uefa.com
Сегодня, 3 апреля, на Кипре состоялась жеребьевка финального турнира Евро-2024 для сборных U-17.
Приняла участие в жеребьевке и сборная Украины, которая попала в группу А, где соперниками нашей команды стали сборные Кипра (хозяева турнира), Чехии и Сербии.
Результаты жеребьевки финального турнира Евро-2024 (U-17)
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- Группа А: Кипр, Украина, Сербия, Чехия.
- Группа В: Дания, Австрия, Хорватия, Уэльс.
- Группа С: Италия, Швеция, Словакия, Польша.
- Группа D: Франция, Португалия, Испания, Великобритания.
Ну и отметим, что финальный турнир пройдет с 20 мая по 5 июня 2024 года. По две лучшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф.
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Siren05 (Мариуполь)
03.04.2024 в 20:32
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