Сборная Украины U-16 примет участие в международном турнире в Японии
Соревнования будут проходить с 19 по 23 июня
Фото: j-village.jp
Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2008 года рождения) примет участие в турнире Dream Cup 2024, который состоится в Японии. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Соревнования будут проходить с 19-го по 23 июня в Фукуоке на стадионе J-Village. На турнире сине-желтые, которые будут готовиться к квалификации Евро-2025 (U-17), будут играть против сверстников из Японии, Сенегала и Венесуэлы.
Турнир Dream Cup 2024 среди сборных U-16
19.06.2024
Сенегал - Венесуэла (6:00)
Япония - Украина (9:00)
21.06.2024
Украина - Сенегал (6:00)
Япония - Венесуэла (9:00)
23.06.2024
Венесуэла - Украина (6:00)
Япония - Сенегал (9:00)
Время начала матчей - киевское.
Турнир - однокруговой. После двух таймов по 45 минут в случае ничьей будет пробиваться серия пенальти. За победу в игровое время будут начислять три очка, за победу по пенальти - два, за поражение по пенальти - одно, за поражение в игровое время - ноль.
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