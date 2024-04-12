Сборная Украины U-16 примет участие в международном турнире в Японии

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2008 года рождения) примет участие в турнире Dream Cup 2024, который состоится в Японии. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Соревнования будут проходить с 19-го по 23 июня в Фукуоке на стадионе J-Village. На турнире сине-желтые, которые будут готовиться к квалификации Евро-2025 (U-17), будут играть против сверстников из Японии, Сенегала и Венесуэлы.

Турнир Dream Cup 2024 среди сборных U-16

19.06.2024

Сенегал - Венесуэла (6:00)

Япония - Украина (9:00)

21.06.2024

Украина - Сенегал (6:00)

Япония - Венесуэла (9:00)

23.06.2024

Венесуэла - Украина (6:00)

Япония - Сенегал (9:00)

Время начала матчей - киевское.

Турнир - однокруговой. После двух таймов по 45 минут в случае ничьей будет пробиваться серия пенальти. За победу в игровое время будут начислять три очка, за победу по пенальти - два, за поражение по пенальти - одно, за поражение в игровое время - ноль.