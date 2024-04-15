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Мороз: Сбор показал, что место в составе на Евро-2024 U-17 ни для кого не забронировано

Юношеские сборные Украины

Наставник юношеской команды подвел итоги двух спаррингов с Кипром

Мороз: Сбор показал, что место в составе на Евро-2024 U-17 ни для кого не забронировано

Фото: пресслужба УАФ

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Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Юрий Мороз подвел итоги сбора, во время которого команда провела два спарринга против Кипра (2:0, 1:2).

"На прошедшем сборе, кроме ребят, которые вызывались ранее, тренерский штаб также задействовал ближайший резерв. И могу сказать, что матчи против Кипра, особенно первый поединок, показали, что потенциал у этих футболистов есть. Поэтому конкуренция в команде растет, и место в составе на чемпионат Европы ни для кого не забронировано.

А что касается второй игры, то у нас возникли определенные кадровые проблемы, поэтому мы не могли проводить ротацию по ходу матча, однако даже несмотря на отрицательный результат, ребята старались и ни в чем не уступали сопернику.

Самим сбором я остался доволен, он был полезным как для игроков, так и для тренерского состава. Футболисты начали понимать наши требования, принципы игры, и это хорошо накануне Евро", - сказал Мороз.

Напомним, в группе на Евро-2024 U-17 сине-желтые сыграют против Кипра, Сербии и Чехии.

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Юрий Мороз Украина U-17
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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