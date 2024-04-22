Определился календарь сборной Украины U-19 на Евро-2024

17 апреля состоялась жеребьевка финальной стадии Евро-2024 U-19, по результатам которой юношеская сборная Украины попала в группу А, где сыграет с командами Северной Ирландии (хозяин соревнований), Норвегии и Италии.

Стал известен календарь сине-желтых на чемпионате Европы. Свои матчи группового раунда подопечные Дмитрия Михайленко проведут 15-го, 18-го и 21 июля.

Результаты жеребьевки финального турнира Евро-2024 (U-19)

Группа А: Северная Ирландия, Норвегия, Италия, Украина.

Группа В: Дания, Турция, Франция, Испания.

15.07.2024

Италия - Норвегия (17:30, Белфаст)

Северная Ирландия - Украина (21:00, Ларне)

18.07.2024

Норвегия - Украина (17:30, Белфаст)

Северная Ирландия - Италия (21:00, Ларне)

21.07.2024

Норвегия - Северная Ирландия (21:00, Белфаст)

Украина - Италия (21:00, Ларне)

25.07.2024

Стыковый матч за право выхода на ЧМ-2025 (U-20)

А3 - В3 (18:30, Белфаст)

1/2 финала

1. А1 - В2 (16:00, Белфаст)

2. В1 - А2 (21:00, Белфаст)

28.07.2024

Финал

Победитель 1 - Победитель 2 (21:00, Белфаст)

Время начала матчей - киевское.