Мороз: Мы хотим, чтобы ребята привыкли к нашим требованиям

У юношеской сборной Украины U-16 (футболисты не старше 2008 года рождения) продолжается тренировочный сбор, во время которого сине-желтые примут участие в Турнире развития УЕФА.

Накануне сбора главный тренер команды Юрий Мороз рассказал о ближайших планах.

"На этом сборе будет много легионеров и немало наших ребят, за которыми я наблюдал лично. Могу сказать, что по качеству футболистов подбирается неплохая сборная. Впрочем, это будет ознакомительный сбор. Мы хотим, чтобы ребята привыкли к нашим требованиям, а также почувствовали, что такое международный турнир, побывали под давлением и, самое важное, поняли, что такое надевать сине-желтую футболку. Это будет в определенной степени тестом для них.

Не стоит забывать, что уже осенью состоится квалификационный раунд чемпионата Европы, поэтому подготовка начинается с Турнира развития УЕФА. На этих соревнованиях хотелось бы посмотреть, над чем в будущем нужно будет работать тренерскому штабу", - отметил Мороз.