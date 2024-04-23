Мороз: Мы хотим, чтобы ребята привыкли к нашим требованиям
Юношеская сборная примет участие в Турнире развития УЕФА
Фото: пресслужба УАФ
У юношеской сборной Украины U-16 (футболисты не старше 2008 года рождения) продолжается тренировочный сбор, во время которого сине-желтые примут участие в Турнире развития УЕФА.
Накануне сбора главный тренер команды Юрий Мороз рассказал о ближайших планах.
"На этом сборе будет много легионеров и немало наших ребят, за которыми я наблюдал лично. Могу сказать, что по качеству футболистов подбирается неплохая сборная. Впрочем, это будет ознакомительный сбор. Мы хотим, чтобы ребята привыкли к нашим требованиям, а также почувствовали, что такое международный турнир, побывали под давлением и, самое важное, поняли, что такое надевать сине-желтую футболку. Это будет в определенной степени тестом для них.
Не стоит забывать, что уже осенью состоится квалификационный раунд чемпионата Европы, поэтому подготовка начинается с Турнира развития УЕФА. На этих соревнованиях хотелось бы посмотреть, над чем в будущем нужно будет работать тренерскому штабу", - отметил Мороз.
Турнир развития УЕФА среди сборных U-16
23.04.2024
Украина - Северная Ирландия (13:00)
Эстония - Люксембург (18:00)
25.04.2024
Люксембург - Северная Ирландия (13:00)
Эстония - Украина (18:00)
28.04.2024
Украина - Люксембург (11:00)
Северная Ирландия - Эстония (16:00)
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