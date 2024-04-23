Сборная Украины U-16 на Турнире развития УЕФА в серии пенальти уступила Северной Ирландии
25 апреля наша команды сыграет с Эстонией
uaf.ua
Юношеская сборная Украины U-16 провела свой первый матч на Турнире развития УЕФА в Эстонии. 23 апреля украинцы сыграли со сверстниками из Северной Ирландии.
Основное время завершилось ничьей – 2:2, после чего, по регламенту турнира была пробита серия пенальти, где наша команда уступила со счетом 6:7.
Свой следующий матч украинские юноши проведут 25 апреля против сверстников из Эстонии.
Напомним, что каждая команда сыграет по три матча. За победу будут начисляться три очка, в случае ничьей будет проводиться серия послематчевых пенальти, победитель которой будет получать два очка, а команда, которой не повезет, – один зачетный балл.
Украина (U-16) – Северная Ирландия (U-16) 2:2, по пенальти – 6:7
Голы: Меньшиков (29), Зудин (90+2) – (38), (48, с пенальти).
Украина (U-16): Крапивин, Бойко (Мельник, 75), Милокост (Уманский, 46), Костюк (Пискун, 46), Калюжный (Залипка, 75), Балакай (Шелепинский, 63), Андрейко (Мустафаев, 46), Люсин, Джурабаев (Корж, 63), Зубрий (Кройтарь, 63), Меньшиков (Зудин, 82).
Популярное сейчас
- Арсенал – Челси. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 23.04.2024
- Зарю стимулировали двойной премией в матчах против Шахтера - СМИ
- Последняя жизнь кошки. Стефано Пиоли оживил Милан, но завершает каденцию позорно
- Определился календарь сборной Украины U-19 на Евро-2024
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной