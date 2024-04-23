Сборная Украины U-16 на Турнире развития УЕФА в серии пенальти уступила Северной Ирландии

Юношеская сборная Украины U-16 провела свой первый матч на Турнире развития УЕФА в Эстонии. 23 апреля украинцы сыграли со сверстниками из Северной Ирландии.

Основное время завершилось ничьей – 2:2, после чего, по регламенту турнира была пробита серия пенальти, где наша команда уступила со счетом 6:7.

Свой следующий матч украинские юноши проведут 25 апреля против сверстников из Эстонии.

Напомним, что каждая команда сыграет по три матча. За победу будут начисляться три очка, в случае ничьей будет проводиться серия послематчевых пенальти, победитель которой будет получать два очка, а команда, которой не повезет, – один зачетный балл.

Украина (U-16) – Северная Ирландия (U-16) 2:2, по пенальти – 6:7

Голы: Меньшиков (29), Зудин (90+2) – (38), (48, с пенальти).

Украина (U-16): Крапивин, Бойко (Мельник, 75), Милокост (Уманский, 46), Костюк (Пискун, 46), Калюжный (Залипка, 75), Балакай (Шелепинский, 63), Андрейко (Мустафаев, 46), Люсин, Джурабаев (Корж, 63), Зубрий (Кройтарь, 63), Меньшиков (Зудин, 82).