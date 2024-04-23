  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юношеские сборные Украины
  4. Сборная Украины U-16 на Турнире развития УЕФА в серии пенальти уступила Северной Ирландии
В тренде

Сборная Украины U-16 на Турнире развития УЕФА в серии пенальти уступила Северной Ирландии

Юношеские сборные Украины
Обновлено

25 апреля наша команды сыграет с Эстонией

Сборная Украины U-16 на Турнире развития УЕФА в серии пенальти уступила Северной Ирландии

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Юношеская сборная Украины U-16 провела свой первый матч на Турнире развития УЕФА в Эстонии. 23 апреля украинцы сыграли со сверстниками из Северной Ирландии.

Читайте такжеОпределился календарь сборной Украины U-19 на Евро-2024

Основное время завершилось ничьей – 2:2, после чего, по регламенту турнира была пробита серия пенальти, где наша команда уступила со счетом 6:7.

Свой следующий матч украинские юноши проведут 25 апреля против сверстников из Эстонии.

Напомним, что каждая команда сыграет по три матча. За победу будут начисляться три очка, в случае ничьей будет проводиться серия послематчевых пенальти, победитель которой будет получать два очка, а команда, которой не повезет, – один зачетный балл.

Украина (U-16) – Северная Ирландия (U-16) 2:2, по пенальти – 6:7

Голы: Меньшиков (29), Зудин (90+2) – (38), (48, с пенальти).

Украина (U-16): Крапивин, Бойко (Мельник, 75), Милокост (Уманский, 46), Костюк (Пискун, 46), Калюжный (Залипка, 75), Балакай (Шелепинский, 63), Андрейко (Мустафаев, 46), Люсин, Джурабаев (Корж, 63), Зубрий (Кройтарь, 63), Меньшиков (Зудин, 82).

По теме
yellow-arrow
Мороз: Мы хотим, чтобы ребята привыкли к нашим требованиям
yellow-arrow
Определился календарь сборной Украины U-19 на Евро-2024
yellow-arrow
Михайленко - о жеребьевке юношеского Евро: Абсолютно нормальная группа
Украина U-16
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости