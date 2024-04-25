Михайленко: Мы стараемся играть в современный футбол – такой, как играет национальная команда

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал, какой футбол он хочет видеть в исполнении своей команды.

"Прежде всего, я хочу подчеркнуть: мы все делаем для того, чтобы наши игроки присоединились к рядам первой национальной команды. Мы стараемся играть в современный футбол – такой, как играет национальная команда. Нацеливаем игроков прежде всего не волноваться, не бояться совершать ошибки и играть в современный футбол.

Что мы под этим подразумеваем? Это играть с позиции силы даже если мы играем против очень хорошего противника, не бояться, не прижиматься к своим воротам, а пытаться навязывать свою силу, свою волю противнику.

Играть в пас, от своих ворот выходить через условные комбинации, создавать большинство, играть между линиями, много угрожать воротам. И если противник владеет мячом, то быть активным, не бояться прессинговать его как можно выше, и если он проходит нас – быстро возвращаться за линию мяча.

Такие обычные вещи, это очень легко так говорить, но очень много нужно работать и доносить до людей. Но мы можем это делать. У нас очень хорошая молодежь, и они играют в клубах, которые так играют – это "Динамо", "Шахтер", "Днепр-1". И игроки, которые за границей – они тоже пытаются играть в современный футбол", – сказал Михайленко в эфире YouTube-канала УАФ.