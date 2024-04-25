"Все в его руках, ногах, голове". Тренер Украины U-19 - о юном форварде Динамо
Дмитрий Михайленко высказался о голеадорских успехах Пономаренко
Фото: Динамо
Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко прокомментировал выступление нападающего "Динамо" Матвея Пономаренко в элит-раунде отбора на Евро-2024.
Напомним, 18-летний игрок сумел забить за 3 матча 5 голов.
"Все в его руках, его ногах, голове. Он очень талантливый игрок - это факт, это так и есть. Он играл на очень хорошем уровне. Все три матча он провел с сердцем, был очень сфокусирован на задаче, результате. И как награда ему - звание лучшего бомбардира.
Но он только в начале своего пути во взрослый футбол. Я вижу, что уже Александр Шовковский начал давать ему минуты.
У него все есть, чтобы стать качественным игроком. Но ему нужно много работать. Хочу подчеркнуть, что юношеский уровень - не взрослый. Ему надо стать профессионалом и понять, как он хочет достичь этой цели", - сказал Михайленко.
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