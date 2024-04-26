Сборная Украины U-16 обыграла Эстонию на Турнире развития УЕФА
Сине-желтые обыграли ровесников со счетом 3:1
Фото: пресслужба УАФ
Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2008 года рождения) продолжила выступление на Турнире развития УЕФА в Эстонии поединком с хозяевами.
Сине-желтые в Таллинне должны встретиться с командами Северной Ирландии, Эстонии и Люксембурга. Соревнования рассматриваются как один из этапов подготовки сборной к квалификационному раунду Евро-2025 (U-17), который состоится осенью.
Каждая команда сыграет по три матча. За победу будут начисляться три очка, в случае ничьей будет проводиться серия послематчевых пенальти, победитель которой будет получать два очка, а команда, которой не повезет, - один зачетный балл.
Подопечные Юрия Мороза стартовали на турнире поединком с Северной Ирландией, в котором уступили по пенальти. 25 апреля сине-желтые противостояли хозяевам и победили со счетом 3:1. Голы в составе нашей команды забивали Ролан Мустафаев (дубль) и Ярослав Милокост.
Свой заключительный матч на соревнованиях украинские юноши проведут 28 апреля против сверстников из Люксембурга.
25.04.2024
Эстония (U-16) - Украина (U-16) 1:3
Голы: Аламаа (72) - Мустафаев (14, 30), Милокост (62).
Эстония (U-16): Липсон, Вертани, Пихлак, Кайс, Кескюла, Калмоков (Маги, 59), Заховайко, Юнапуу (Паальберг, 25), Бесигирскис (Аламаа, 59), Пальцер, Фесенко.
Украина (U-16): Костенко, Залипка (Уманский, 68), Мельник (Бойко, 80), Зудин (Меньшиков, 50), Шелепинский (Балакай, 46), Милокост (Пискун, 80), Кройтарь (Люсин, 68), Костюк, Кутья, Корж (Зубрий, 46), Мустафаев (Андрейко, 68).
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