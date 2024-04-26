Михайленко: Никогда у юношеских сборных не было такого количества легионеров

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко оценил перспективы молодых украинских футболистов, играющих за рубежом.

"Никогда у юношеских сборных не было такого количества легионеров. Это хорошо или плохо? Это просто факт. Сейчас это факт, что такая ситуация в стране, и многие игроки уехали за границу. Но это не говорит о том, что у них какой-то лучший уровень, чем у игроков в Украине.

Но что может быть с течением времени? Очень большое количество игроков сейчас играет. Счет идет не на сотни, а на тысячи. Мы считали по 4 возрастным категориям с 2005 по 2008 год – это 3500 игроков. Это очень большое количество. Со временем это даст нам качество. Думаю, будут достойные игроки из хороших клубов, уже адаптированные к европейскому футболу. А сейчас многие игроки еще только адаптируются.

Но это уже очень интересная тенденция, как я увидел эту ситуацию за два года. Когда они играют за границей, то приезжают очень уверенные в себе. У них меняется и психология, меняется и взгляд на многие вещи, потому что жизнь в Европе немного изменяет их парадигму и отношение ко всему.

Сейчас уже только уважают игроков из Германии, Италии, ведущих стран, но их уже не боятся. До этого был какой-то страх, что если это испанцы или немцы, то они суперлюди. А сейчас приезжают свободные люди, уверенные в себе. Это очень бросается в глаза", - сказал Михайленко.