Тренер Украины U-17: У меня на карандаше еще есть группа потенциальных сборников

Наставник сборной Украины U-16 Юрий Мороз оценил выступление своих подопечных на Турнире развития УЕФА.

Напомним, сине-желтые уступили Северной Ирландии (2:2, 6:7 по пенальти), а также обыграли Эстонию (3:1). Свой заключительный матч украинские юноши проведут 28 апреля против сверстников из Люксембурга.

"Ничью в первом туре с североирландцами в основное время – 2:2 и проигрыш в серии пенальти – 6:7 и викторию над эстонцами, следует признать справедливыми.

По сравнению со стартовым поединком с эстонцами я более чем наполовину изменил состав, потому что желательно, чтобы все подопечные были обеспечены игровой практикой. Способствует этому и то, что разрешено проводить аж девять замен. Это важно и потому, что речь идет о международном опыте.

Считаю, что ребята добавляют, прежде всего, в командных действиях. Отчетный турнир ценен в плане информативности. Украинская сборная этой возрастной категории собралась впервые и я сразу предупредил подопечных, что никому место в основе не гарантировано. В Эстонии буду иметь возможность убедиться, кто чего стоит.

Следует уточнить, что у меня, как говорят, на карандаше еще есть группа потенциальных сборников. Вот почему, когда осенью будем определяться с теми, кто будет представлять Украину в квалификационном раунде юношеского чемпионата Европы, то будет из кого выбирать.

А в заключительном туре соревнований в Эстонии сразимся с ровесниками из Люксембурга, в активе которых две победы, одна из которых по пенальти. Если 28 апреля возьмем верх в основное время, то займем первое место", – сказал Мороз.