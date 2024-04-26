Сборная Украины U-19 проведет спарринг с командой Первой лиги

Юношеская сборная Украины U-19 проведет спарринг с перволиговским " Диназом ".

Матч пройдет 30 апреля в Киеве.

Этот матч пройдет в рамках подготовке к финальному турниру Евро-2024, который пройдет с 15 по 28 июля в Северной Ирландии. Соперниками украинцев на континентальном первенстве будут хозяева турнира, а также Норвегия и Италия.