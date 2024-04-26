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Сборная Украины U-19 проведет спарринг с командой Первой лиги

Юношеские сборные Украины

Команда Дмитрия Михайленко сыграет с Диназом

Сборная Украины U-19 проведет спарринг с командой Первой лиги

uaf.ua

Новина українською

Юношеская сборная Украины U-19 проведет спарринг с перволиговским "Диназом".

Матч пройдет 30 апреля в Киеве.

Этот матч пройдет в рамках подготовке к финальному турниру Евро-2024, который пройдет с 15 по 28 июля в Северной Ирландии. Соперниками украинцев на континентальном первенстве будут хозяева турнира, а также Норвегия и Италия.

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Источник:
Металіст
Опубликовал: Михаил Черныш
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