Сборная Украины U-19 проведет спарринг с командой Первой лиги
Команда Дмитрия Михайленко сыграет с Диназом
uaf.ua
Юношеская сборная Украины U-19 проведет спарринг с перволиговским "
Матч пройдет 30 апреля в Киеве.
Этот матч пройдет в рамках подготовке к финальному турниру Евро-2024, который пройдет с 15 по 28 июля в Северной Ирландии. Соперниками украинцев на континентальном первенстве будут хозяева турнира, а также Норвегия и Италия.
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