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Сборная Украины U-16 стала победителем Турнира развития УЕФА

Юношеские сборные Украины

В решающем матче обыграли сверстников из Люксембурга

Сборная Украины U-16 стала победителем Турнира развития УЕФА

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2008 года рождения) завершила выступление на Турнире развития УЕФА в Эстонии поединком со сверстниками из Люксембурга.

В Таллинне сине-желтые противостояли командам Северной Ирландии, Эстонии и Люксембурга. Соревнования рассматривались как один из этапов подготовки сборной к квалификационному раунду Евро-2025 (U-17), который состоится осенью.

Каждая команда должна была сыграть по три матча. За победу начислялись три очка, в случае ничьей должна была проводиться серия послематчевых пенальти, победитель которой получал два очка, а команда, которой не повезло, - один зачетный балл.

Подопечные Юрия Мороза стартовали на турнире поединком с Северной Ирландией, в котором уступили по пенальти. После этого наши ребята одолели сверстников из Эстонии - 3:1.

Затем сине-желтые противостояли команде Люксембурга и победили со счетом 3:1. Голы в составе нашей команды забивали Дмитрий Зудин, Александр Кройтарь и Артем Корж. В итоге украинские юноши заняли на соревнованиях первое место.

Турнир развития УЕФА среди сборных U-16

Украина (U-16) – Люксембург (U-16) – 3:1 (0:1)
Голы: Зудин (63), Кройтарь (73), Корж (90+2) – (30, с пенальти).

Украина (U-16): Крапивин, Мельник (Бойко, 75), Пискун (Милокост, 75), Костюк, Калюжный (Залипка, 46), Балакай (Шелепинский, 46), Люсин (Корж, 61), Кутья (Уманский, 87), Мустафаев (Кройтарь, 46), Меньшиков (Зудин, 46), Андрейко (Зубрий, 46).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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