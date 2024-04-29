Мороз: Каждый внес свой вклад в победу на турнире в Эстонии
Сборная Украины U-16 выиграла Турнир развития УЕФА
Фото: пресс-служба УАФ
Юношеская сборная Украины U-16 стала победителем Турнира развития УЕФА в Эстонии. В заключительном туре украинцы взяли верх над ровесниками из Люксембурга (3:1).
Наставник украинской сборной Юрий Мороз рассказал, что помогло его подопечным записать в свой актив победу:
– Были два разных тайма. В первом – сборная Люксембурга чаще владела мячом, лучше комбинировала и, реализовав пенальти, вышла вперед.
– На чем акцентировали внимание своих подопечных во время перерыва?
– Просил все делать быстрее, как в защите, опережая соперников, так и на чужой половине поля. Большей интенсивности способствовало и появление свежих игроков, ведь согласно положению о соревновании можно было проводить сразу 9 замен. Второй тайм уже прошел под нашу диктовку, и главное, что мы закрепили свое игровое преимущество тремя забитыми мячами.
– Кого-то выделите среди победителей?
– Я этого не практикую. Считаю, что все ребята продемонстрировали бойцовский нрав, пытались внести свой вклад, кому-то это удавалось лучше, кому-то – хуже. Важно, что подопечные обогатились ценным международным опытом, ведь конкурировали с представителями разных футбольных школ. Поэтому польза от турнира была очевидна.
– Соперничество в столице Эстонии проходило на полях с искусственным покрытием. Почему?
– Наверное, по прихоти погоды. На этой неделе даже выпало много снега, и вообще пришлось играть в манеже. Но на качество покрытия не стоит жаловаться, оно было, как говорится, последнего поколения. И в повреждениях наших ребят – Мухаммада Джурабаева и Ильи Кутьи – покрытие не виновато.
– Кто вам помогал в Эстонии?
– Евгений Ларин и Владимир Иконников, отвечавший за подготовку вратарей.
– Когда юношеская сборная Украины соберется снова?
– В июне. Планируемое участие в международном турнире в Японии, а дальше, осенью, – старт в квалификационном раунде юношеского чемпионата Европы, - рассказал Мороз.
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