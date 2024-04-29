Без игроков Шахтера и Динамо. Сборная Украины U-19 назвала состав на домашний подготовительный сбор
Сборная Украины U-19 проведет сбор в конце апреля
uaf.ua
Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко огласил список игроков, которые вызваны на краткосрочный домашний сбор.
Во время этого сбора подопечные Дмитрия Михайленко 30 апреля проведут контрольный поединок с перволиговским "Диназом".
Отдельно стоит отметить, что на сбор не вызваны игроки "Шахтера" и "Динамо".
Вратари: Владислав Крапивцов ("Днепр-1" Днепр), Маркиян Бакус ("Рух" Львов).
Защитники: Даниил Гаража ("Днепр-1" Днепр), Егор Потапенко ("Металлист 1925" Харьков), Даниэль Вернаттус, Егор Абрамов (оба – "Металлист" Харьков).
Полузащитники: Максим Мельниченко ("Днепр-1" Днепр), Артур Шах ("Карпаты" Львов), Назарий Турко ("Рух" Львов), Самуэль Обинайя, Матвей Панченко (оба – "Металлист 1925" Харьков), Илья Каплунов ("Кривбасс" Кривой Рог).
Нападающие: Рамик Гаджиев ("Днепр-1" Днепр), Александр Фетько, Вадим Сидун (оба - "Карпаты" Львов), Артем Гусол ("Колос" Ковалевка).
Напомним, что украинцы готовятся к чемпионату Европы, где сыграют в группе А с командами Северной Ирландии, Норвегии и Италии.
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