Сборная Украины U-19 сыграла вничью с командой Первой лиги

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2005 года рождения), которая готовится к финальной части Евро-2024 (U-19), где ее соперниками будут команды Северной Ирландии, Норвегии и Италии, провела краткосрочный сбор.

Главный тренер Дмитрий Михайленко имел возможность просмотреть потенциальных кандидатов в команду.

Сегодня, 30 апреля сине-желтые сыграли контрольный матч с "Диназом", который выступает в Первой лиге. Встреча завершилась нулевой ничьей.

Товарищеский матч юношеской сборной

Украина (U-19) - "Диназ" - 0:0

Украина (1-й тайм): Крапивцов, Каплунов, Мельниченко, Гаража, Вернаттус, Обинайя, Синчук, Ващенко, Гаджиев, Фетько, Сидун.

Украина (2-й тайм): Бакус, Абрамов, Мельниченко, Гаража, Потапенко, Панченко, Турко, Шах, Кайдалов, Квас, Гусол.

Напомним, свой первый матч на Евро-2024 юноши проведут 15 июля против Северной Ирландии.