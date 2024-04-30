Сборная Украины U-19 сыграла вничью с командой Первой лиги
Соперники не выявили сильнейшего
Фото: пресслужба УАФ
Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2005 года рождения), которая готовится к финальной части Евро-2024 (U-19), где ее соперниками будут команды Северной Ирландии, Норвегии и Италии, провела краткосрочный сбор.
Главный тренер Дмитрий Михайленко имел возможность просмотреть потенциальных кандидатов в команду.
Сегодня, 30 апреля сине-желтые сыграли контрольный матч с "Диназом", который выступает в Первой лиге. Встреча завершилась нулевой ничьей.
Товарищеский матч юношеской сборной
Украина (U-19) - "Диназ" - 0:0
Украина (1-й тайм): Крапивцов, Каплунов, Мельниченко, Гаража, Вернаттус, Обинайя, Синчук, Ващенко, Гаджиев, Фетько, Сидун.
Украина (2-й тайм): Бакус, Абрамов, Мельниченко, Гаража, Потапенко, Панченко, Турко, Шах, Кайдалов, Квас, Гусол.
Напомним, свой первый матч на Евро-2024 юноши проведут 15 июля против Северной Ирландии.
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