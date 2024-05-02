Мороз: Благодарен руководству УАФ за то, что удалось организовать этот сбор

Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2008 года рождения) завершила свой первый сбор в истории победой на Турнире развития УЕФА, проходившем в Эстонии.

По возвращении сине-желтых домой главный тренер команды Юрий Мороз подвел итоги проделанной работы.

"Прошедший сбор для тренерского штаба получился информативным. Соперники на Турнире развития УЕФА были достойными. Мы получили массу положительных эмоций, потому что это была первая работа сборной Украины U-16.

Первая игра, против Северной Ирландии, была дебютной для ребят, поэтому волнение преобладало. К тому же и тренерский штаб имел мало времени, чтобы донести до футболистов все наши требования. Соответственно, где-то не хватало сыгранности, понимания всего процесса, поскольку в команде были представители многих клубов, и было немало легионеров. Они вроде бы и знают друг друга, но еще надо было притереться на футбольном поле ...

Поэтому матч против ирландцев получился скомканным. Хотя по единоборствам, характеру у меня претензий к подопечным нет, все старались. Проигрывая, команда побежала вперед, отыгралась на последних минутах, а серия пенальти - это лотерея.

А во втором и третьем поединках наши футболисты почувствовали уровень турнира, почувствовали себя, партнеров рядом, поэтому пришла и уверенность, а с ней и победы. Хотя, конечно, не всеми таймами в игре своих подопечных я остался доволен. Но, опять же, это была наша первая совместная работа. Я благодарен руководству УАФ за то, что удалось организовать этот сбор, который был очень важным для подготовки этой сборной к квалификационному раунду Евро-2025 (U-17)", - отметил Мороз.