Шевченко, Бауманн, Степанов. Михайленко оценил перспективы украинских игроков за рубежом
Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 подвел итоги краткосрочного сбора
uaf.ua
Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал о спарринге с "Диназом", а также о юных украинцах, которые выступают в зарубежных чемпионатах и могут усилить команду.
"Провели спарринг с "Диназом", пригласив много новых фамилий. Хотели просмотреть игроков. Нам все понравилось, это был важный сбор для тренеров и игроков, у которых есть шанс показать себя. Очень много ребят сейчас в других странах, им стараемся смотреть всех, нужно понимать их прогресс. Больше всего ребят в Польше, Германии, Венгрии, возможно, Словакии.
Да, есть Степанов в "Байере", Бауманн в МЮ, Шевченко в "Уотфорде". Еще Богданова перевели в первую команду "Динамо" Дрезден, он там один из лучших бомбардиров юношеской лиги. Есть еще пару ребят, которые быстро прогрессируют в Бельгии и Германии.
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Бауманн? Знаю, что Владимир Езерский общался с его матерью. Нужно еще понять, насколько он готов", – сказал Михайленко.
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