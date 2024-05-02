Шевченко, Бауманн, Степанов. Михайленко оценил перспективы украинских игроков за рубежом

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал о спарринге с "Диназом", а также о юных украинцах, которые выступают в зарубежных чемпионатах и могут усилить команду.

"Провели спарринг с "Диназом", пригласив много новых фамилий. Хотели просмотреть игроков. Нам все понравилось, это был важный сбор для тренеров и игроков, у которых есть шанс показать себя. Очень много ребят сейчас в других странах, им стараемся смотреть всех, нужно понимать их прогресс. Больше всего ребят в Польше, Германии, Венгрии, возможно, Словакии.

Да, есть Степанов в "Байере", Бауманн в МЮ, Шевченко в "Уотфорде". Еще Богданова перевели в первую команду "Динамо" Дрезден, он там один из лучших бомбардиров юношеской лиги. Есть еще пару ребят, которые быстро прогрессируют в Бельгии и Германии.