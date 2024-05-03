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Михайленко: Мини-сбор был полезным не только для тренеров, но и для игроков

Юношеские сборные Украины

Сборная Украины U-19 сыграла вничью в спарринге с "Диназом"

Михайленко: Мини-сбор был полезным не только для тренеров, но и для игроков

Фото: пресслужба УАФ

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Готовясь к финальной части Евро-2024 (U-19), юношеская сборная Украины провела спарринг с "Диназом" (0:0). После поединка главный тренер сине-желтых Дмитрий Михайленко подвел итог этого мини-сбора.

"Прежде всего это был селекционный сбор, на котором мы хотели увидеть футболистов и 2005-го, и 2006-го годов рождения. Это было полезно не только для тренерского штаба, но и для самих игроков. Нужно было увидеть, сможем ли мы усилить тот состав, который выступал в элит-раунде, поскольку конкуренция никому не помешает. Слишком некоторые из исполнителей уже дебютировали в отечественной Премьер-лиге. Также мы увидели наш резерв, который в недалеком будущем начнет подготовку к квалификационному раунду Евро-2025 (U-19).

Что касается самого матча с "Диназом", то было сложно требовать от футболистов какого-то взаимопонимания. Прежде всего мы акцентировали внимание ребят на надежной игре в обороне, также просили их не бояться проявлять инициативу и брать на себя ответственность в атакующих действиях.

В результате наш тренерский штаб остался доволен увиденным на поле. Да, были моменты, на которые в будущем необходимо обратить внимание игроков, но, опять же, все это было очень полезно в контексте подготовки к финальной части чемпионата Европы", - отметил Михайленко.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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