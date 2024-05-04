Сборные Украины U-19 и U-17 узнали соперников по квалификации турниров Евро-2025

В пятницу, 3 мая в Ньоне состоялись жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы-2024/2025 (U-17), а также жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы-2024/2025 (U-19),

По результатам жеребьевки сборная Украины U-17, которую возглавляет Юрий Мороз, оказалась в группе 4 вместе с Бельгией, Косово и Казахстаном.

А сборная Украины U-19, которую возглавляет Дмитрий Михайленко, оказалась в группе 1 вместе с Нидерландами, Словенией и Казахстаном.