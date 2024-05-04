Сборные Украины U-19 и U-17 узнали соперников по квалификации турниров Евро-2025
Прошла жеребьевка квалификации юношеских турниров Евро-2025
фото из свободных источников
В пятницу, 3 мая в Ньоне состоялись жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы-2024/2025 (U-17), а также жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы-2024/2025 (U-19),
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По результатам жеребьевки сборная Украины U-17, которую возглавляет Юрий Мороз, оказалась в группе 4 вместе с Бельгией, Косово и Казахстаном.
А сборная Украины U-19, которую возглавляет Дмитрий Михайленко, оказалась в группе 1 вместе с Нидерландами, Словенией и Казахстаном.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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