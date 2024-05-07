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Сборная Украины U-19 узнала сроки и место проведение квалификации Евро-2025

Юношеские сборные Украины

Соперниками "сине-желтых" являются сборные Нидерландов, Словении и Казахстана

Сборная Украины U-19 узнала сроки и место проведение квалификации Евро-2025

Фото: із відкритих джерел

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Определились место и сроки проведения квалификационного раунда чемпионата Европы-2024/2025 (U-19) с участием юношеской сборной Украины.

По результатам жеребьевки юношеская сборная Украины (сейчас U-18, игроки 2006 года рождения), которую возглавляет Дмитрий Михайленко, оказалась в группе 1 вместе с Нидерландами, Словенией и Казахстаном.

Теперь стало известно, что мини-турнир в нашей группе будет проходить в Нидерландах, а матчи состоятся 13-го, 16-го и 19 ноября.

В элит-раунд отбора выйдут по две первые сборные каждой группы квалификационного раунда и лучшая третья. Вместе с Португалией весной 2025 года в семи группах они будут бороться за семь путевок в финальный турнир. Румыния как хозяин такую получила автоматически.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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