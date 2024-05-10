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Известны сроки и место проведения первого раунда квалификации Евро-2025 для Украины U-17

Юношеские сборные Украины

Мини-турнир будет проходить в Бельгии

Известны сроки и место проведения первого раунда квалификации Евро-2025 для Украины U-17

Фото: uefa.com

Новина українською

Определились место и сроки проведения первого квалификационного раунда чемпионата Европы-2024/2025 (U-17) с участием юношеской сборной Украины.

В пятницу, 3 мая в Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Евро-2025 (U-17). По ее результатам юношеская сборная Украины (сейчас она U-16, игроки 2008 года рождения), которую возглавляет Юрий Мороз, оказалась в группе 4 вместе с Бельгией, Косово и Казахстаном.

Теперь стало известно, что мини-турнир в нашей группе будет проходить в Бельгии, а матчи состоятся 9-го, 12-го и 15 октября.

В элит-раунд отбора выйдут по две лучшие команды каждой группы.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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