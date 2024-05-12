Великое представительство легионеров. Известная заявка сборной Украины U-17 на Евро-2024
Юрий Мороз сделал свой выбор
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Европы-2024 среди футболистов не старше 2007 года рождения состоится с 29 мая по 5 июня на шести стадионах Кипра. Сборная Украины U-17 стала одной из 16 стран, квалифицировавшихся на это первенство.
Главный тренер "сине-желтых" Юрий Мороз сделал свой выбор заявки на это Евро.
- Вратари: Назар Макаренко ("Днепр-1" Днепр), Александр Петренко ("Байер", Германия), Илья Волошин ("Реал", Испания).
- Защитники: Алексей Рыбак, Демьян Третяк (оба - "Динамо" Киев), Никита Шелекета, Егор Данковский (оба - "Шахтер" Донецк), Максим Баршак ("Рух" Львов), Кирилл Дигтярь ("Металлист" Харьков), Дмитрий Стрельчук ("Бавария", Германия), Дмитрий Варивода ("Адмира", Австрия).
- Полузащитники: Павел Люсин, Богдан Редушко (оба - "Динамо" Киев), Назар Бондарь ("Рух" Львов), Евгений Гармаш ("Шахтер" Донецк), Богдан Оличенко ("Бавария", Германия), Александр Сорока ("Гент"), Бельгия), Богдан Попов (“Эмполи”, Италия), Александр Драган (“Аталанта”, Италия), Андре Вакулюк (“Бенфика”, Португалия).
- Нападающие: Иван Денисов ("Рух" Львов), Артем Степанов ("Байер", Германия), Дмитрий Богданов ("Динамо" Д, Германия), Никита Кривцов ("Кельн", Германия).
Украина попала в группу А, где находятся Кипр, Сербия и Чехия. Первый матч "сине-желтых" запланирован на 20 мая.
Юрий Мороз приступит к подготовке своей команды сегодня, 12 мая.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
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