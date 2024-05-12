Великое представительство легионеров. Известная заявка сборной Украины U-17 на Евро-2024

Чемпионат Европы-2024 среди футболистов не старше 2007 года рождения состоится с 29 мая по 5 июня на шести стадионах Кипра. Сборная Украины U-17 стала одной из 16 стран, квалифицировавшихся на это первенство.

Главный тренер "сине-желтых" Юрий Мороз сделал свой выбор заявки на это Евро.

Вратари: Назар Макаренко ("Днепр-1" Днепр), Александр Петренко ("Байер", Германия), Илья Волошин ("Реал", Испания).

Назар Макаренко ("Днепр-1" Днепр), Александр Петренко ("Байер", Германия), Илья Волошин ("Реал", Испания). Защитники: Алексей Рыбак, Демьян Третяк (оба - "Динамо" Киев), Никита Шелекета, Егор Данковский (оба - "Шахтер" Донецк), Максим Баршак ("Рух" Львов), Кирилл Дигтярь ("Металлист" Харьков), Дмитрий Стрельчук ("Бавария", Германия), Дмитрий Варивода ("Адмира", Австрия).

Алексей Рыбак, Демьян Третяк (оба - "Динамо" Киев), Никита Шелекета, Егор Данковский (оба - "Шахтер" Донецк), Максим Баршак ("Рух" Львов), Кирилл Дигтярь ("Металлист" Харьков), Дмитрий Стрельчук ("Бавария", Германия), Дмитрий Варивода ("Адмира", Австрия). Полузащитники: Павел Люсин, Богдан Редушко (оба - "Динамо" Киев), Назар Бондарь ("Рух" Львов), Евгений Гармаш ("Шахтер" Донецк), Богдан Оличенко ("Бавария", Германия), Александр Сорока ("Гент"), Бельгия), Богдан Попов (“Эмполи”, Италия), Александр Драган (“Аталанта”, Италия), Андре Вакулюк (“Бенфика”, Португалия).

Павел Люсин, Богдан Редушко (оба - "Динамо" Киев), Назар Бондарь ("Рух" Львов), Евгений Гармаш ("Шахтер" Донецк), Богдан Оличенко ("Бавария", Германия), Александр Сорока ("Гент"), Бельгия), Богдан Попов (“Эмполи”, Италия), Александр Драган (“Аталанта”, Италия), Андре Вакулюк (“Бенфика”, Португалия). Нападающие: Иван Денисов ("Рух" Львов), Артем Степанов ("Байер", Германия), Дмитрий Богданов ("Динамо" Д, Германия), Никита Кривцов ("Кельн", Германия).

Украина попала в группу А, где находятся Кипр, Сербия и Чехия. Первый матч "сине-желтых" запланирован на 20 мая.

Юрий Мороз приступит к подготовке своей команды сегодня, 12 мая.