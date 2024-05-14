Тренер сборной U-17: Хотелось, чтобы ребята прониклись нашими идеями и подарили хоть немного радости украинскому народу

Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Юрий Мороз поделился ожиданиями от финального турнира Евро-2024, где на групповой стадии турнира наша команда сыграет с Кипром, Сербией и Чехией.

— Как настроение перед чемпионатом Европы, если, конечно, не учитывать, что в стране продолжается война?

— Действительно, война — это самый большой минус этой ситуации. Но мы верим в то, что скоро справедливость победит. А что касается команды, то все ребята настроены положительно и хотят показать все свои лучшие качества.

— До старта Евро у команды будет неделя подготовки, это роскошь, опять же, в такое нелегкое для страны время?

– Мы этому рады. За это могу только поблагодарить руководство УАФ, что пошло нам навстречу, это много значит. Также хочу поблагодарить за подготовку футболистов клубы, чьи представители есть в нашей национальной команде.

— Через неделю, которая будет в вашем распоряжении, на чем будет сделан акцент при подготовке к турниру?

– Хочется охватить все, но мы понимаем, что это нереально. Несмотря на это, мы очень надеемся, что всем требованиям ребята отнесутся с пониманием и выдадут свой максимум.

– Половина нашего состава представляет европейские клубы. Вы выбрали лучших?

— К сожалению, есть потери. Но это не касается легионеров. Из-за травмы не смог приехать полузащитник киевского "Динамо" Владимир Озимай, на которого мы очень рассчитывали. А в остальном, считаю, сегодня это оптимальный состав нынешней сборной Украины.

— Что скажете о будущих соперниках по группе?

— Не буду конкретизировать, но могу точно сказать, что, изучая оппонентов, я заключил, что каждая из сборных в нашей группе может преподнести сюрприз. Кто будет лучшим, покажут сами поединки. У каждого из соперников примерно одинаковые шансы на успех. Сборная Украины должна быть готова к тому, чтобы в каждой игре проявлять свои лучшие качества, только так мы сможем добиться высоких результатов.

— Какая главная задача стоит перед командой?

— Как бы это ни банально звучало, но мы хотим побеждать в каждой игре. Финальная часть Евро отличается от квалификации или элит-раунда, здесь очень важна психологическая устойчивость, должно быть хорошее функциональное состояние, при этом я уже не говорю о желании и настроении команды. В таких турнирах каждая игра решающая. Мне бы очень хотелось, чтобы ребята прониклись нашими идеями и подарили хоть немного радости украинскому народу в столь сложное время.