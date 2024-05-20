Мороз - о Евро-2024 U-17: Надеемся показать яркий, современный, победный футбол
Юношеская сборная начинает путь на большом международном турнире
Фото: пресслужба УАФ
Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Юрий Мороз высказался перед стартом финального турнира Евро-2024 U-17. Наша команда попала в группу А, где находятся Кипр, Сербия и Чехия.
"Мы рады находиться здесь, благодарны организаторам турнира за то, что все так хорошо проходит. Надеемся показать яркий, современный, победный футбол.
Будет, пожалуй, трудновато играть против команды-хозяина при поддержке кипрских болельщиков. Но все команды в равных условиях. Думаю, по ходу поединка ребята будут справляться с этим психологическим состоянием. Но будет тяжеловато, мы это понимаем.
Согласен с мнением коллег-тренеров, что здесь высокий уровень организации - практически нет никаких вопросов. Что касается турнирного положения, то мы все желаем побеждать. Но важно еще и показывать зрелищную игру, чтобы ребята выполняли желаемое на футбольном поле, и победили сильнейшие", - сказал Мороз.
Напомним, уже сегодня юношеская сборная Украины проведет первый матч на Евро-2024 - против Сербии. Начало - в 18:00.
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