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Мороз - о Евро-2024 U-17: Надеемся показать яркий, современный, победный футбол

Юношеские сборные Украины

Юношеская сборная начинает путь на большом международном турнире

Мороз - о Евро-2024 U-17: Надеемся показать яркий, современный, победный футбол

Фото: пресслужба УАФ

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Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Юрий Мороз высказался перед стартом финального турнира Евро-2024 U-17. Наша команда попала в группу А, где находятся Кипр, Сербия и Чехия.

"Мы рады находиться здесь, благодарны организаторам турнира за то, что все так хорошо проходит. Надеемся показать яркий, современный, победный футбол.

Будет, пожалуй, трудновато играть против команды-хозяина при поддержке кипрских болельщиков. Но все команды в равных условиях. Думаю, по ходу поединка ребята будут справляться с этим психологическим состоянием. Но будет тяжеловато, мы это понимаем.

Согласен с мнением коллег-тренеров, что здесь высокий уровень организации - практически нет никаких вопросов. Что касается турнирного положения, то мы все желаем побеждать. Но важно еще и показывать зрелищную игру, чтобы ребята выполняли желаемое на футбольном поле, и победили сильнейшие", - сказал Мороз.

Напомним, уже сегодня юношеская сборная Украины проведет первый матч на Евро-2024 - против Сербии. Начало - в 18:00.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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