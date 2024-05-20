Сегодня сборная Украины U-17 начнет выступления на Евро-2024

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2007 года рождения) начинает свои выступления на большом международном турнире.

Сегодня, 20 мая подопечные Юрия Мороза проведут первый матч на чемпионате Европы-2024. Сине-желтые встретятся с Сербией. Матч пройдет в Паралимни (Кипр). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по Киеву.

Заявку нашей юношеской команды можно посмотреть здесь.

Напомним, Украина U-17 попала в группу А, где ее соперниками стали: Сербия, Чехия и Кипр. Сам форум с участием 16-х сборных будет проходить с 20 мая по 5 июня на Кипре - на шести стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола.

Также стоить добавить, что в апреле украинцы провели кратковременный сбор, во время которого сыграли в гостях два спарринга со сверстниками из Кипра (2:0, 1:2).