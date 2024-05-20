Сербия U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Сегодня, 20 мая юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2007 года рождения) начинает свои выступления на чемпионате Европы-2024 года. В первом туре подопечные Юрия Мороза сыграют против Сербии U-17.

Эта игра пройдет на стадионе "Тасос Марку" в Паралимни (Кипр). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по Киеву. Смотреть трансляцию матча можно на UEFA TV.

Финальный турнир Евро-2024 U-17

1-й тур, группа А, 20 мая 2024 год

Сербия U-17 18:00 Украина U-17

Трансляция - UEFA TV

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>