Сербия U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
Сербия U-17 – Украина U-17. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 20.05.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: пресслужба УАФ
Сегодня, 20 мая юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2007 года рождения) начинает свои выступления на чемпионате Европы-2024 года. В первом туре подопечные Юрия Мороза сыграют против Сербии U-17.
Эта игра пройдет на стадионе "Тасос Марку" в Паралимни (Кипр). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по Киеву. Смотреть трансляцию матча можно на UEFA TV.
Финальный турнир Евро-2024 U-17
1-й тур, группа А, 20 мая 2024 год
Сербия U-17 18:00 Украина U-17
Трансляция - UEFA TV
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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