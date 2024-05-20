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Сербия U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Юношеские сборные Украины

Сербия U-17 – Украина U-17. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 20.05.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Сербия U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Сегодня, 20 мая юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2007 года рождения) начинает свои выступления на чемпионате Европы-2024 года. В первом туре подопечные Юрия Мороза сыграют против Сербии U-17.

Эта игра пройдет на стадионе "Тасос Марку" в Паралимни (Кипр). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по Киеву. Смотреть трансляцию матча можно на UEFA TV.

Финальный турнир Евро-2024 U-17
1-й тур, группа А, 20 мая 2024 год
Сербия U-17 18:00 Украина U-17
Трансляция - UEFA TV

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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