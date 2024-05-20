Шесть попыток и все с горьким привкусом. Каким был опыт U-17 на Евро

В последнее время украинские сборники изрядно радуют. Кроме главной команды на континентальные первенства в своих возрастных категориях отобрались U-17, U-19, близка к успеху и U-21. Не забывайте также об участниках Олимпиады в Париже – Руслан Ротань встретится с Аргентиной, Марокко и Ираком.

Повышенный интерес к "сине-желтым" на всех уровнях возник не зря – есть устойчивое мнение, что нынешнее поколение игроков имеет большой потенциал и является едва ли не лучшим в истории. Однако дивиденды следует еще оправдать, и вот первый претендент – Юрий Мороз и его ребята испытают себя на Евро U-17, что вот-вот начнется на Кипре.

Подчеркнем, что мы довольно уверенно преодолели квалификацию – да, возникли некоторые трудности во время первого этапа (Украина оказалась среди лучших, кто финишировал третьим в группе), однако в элит-раунде произошел фурор: девять очков, восемь забитых и ноль пропущенных.

Сейчас новый вызов в виде Кипра, Сербии и Чехии, который вряд ли испугает – все же у нас есть опыт предыдущих выступлений. Впрочем, какими они были?

Евро-2002

Соперники : Швейцария, Франция, Португалия

: Швейцария, Франция, Португалия Результат : 4 место, 1 очко, 2 забитых, 5 пропущенных

Форум, организованный на полях Дании, запомнился для нас неудачно. Павел Яковенко привез состав, среди которого выделялись Григорий Ярмаш и Александр Алиев, однако попал в максимально неудобный квартет – кроме Португалии нас поджидали Франция и Швейцария, на секундочку, будущие финалисты турнира.

В стартовом туре мы спасовали Швейцарии 1:3 – с нашей стороны отличился Иван Котенко (пробовался в "Днепре", "Кривбассе" и "Оболони"), а вот по другую сторону баррикад, что интересно, забил Транквилло Барнетта (тот самый полузащитник, который попал в перекладину на ЧМ-2006 во время послематчевой лотереи с Украиной).

0:0 с Францией дали надежду, но, как выяснилось, очень призрачную – поражение 1:2, нанесенное португальцами, забрало любые шансы на спасение. Пенальти, реализованного Алиевым во втором тайме, не хватило – свое дело сделали Педро Араухо и Иванилдо. Сегодня вы так просто не вспомните эти имена, а вот бегавшего рядом Криштиану Роналду – точно.

Евро-2004

Соперники : Англия, Португалия, Австрия

: Англия, Португалия, Австрия Результат : 4 место, 0 очков, 1 забитый, 8 пропущенных

Виктор Кащей со своими подопечными выступил еще хуже. Как видите, в течение соревнования мы организовали лишь одно взятие ворот – против Австрии (1:2) постарался Роман Дорош. Казалось бы, в коллективе находились талантливые имена – как ни крути, а Александр Рыбка, Денис Олейник, Александр Яковенко и Александр Гладкий сделали прекрасную репутацию в большом футболе.

В целом же дело у Франции не пошло – если с Австрией еще была какая-никакая борьба, то вот с Англией (0:2) и Португалией (4:0) произошло полное фиаско. Примечательно, что за последних блистал Бруну Гама – универсал, известный довольно продуктивной карьерой за "Днепр", огорчил Рыбку дублем.

Евро-2007

Соперники : Испания, Франция, Германия

: Испания, Франция, Германия Результат : 4 место, 1 очко, 3 забитых, 7 пропущенных

Юрий Калитвинцев тоже не сумел пересечь групповой барьер. На самом деле оно и неудивительно – все же сборная оказалась среди очень серьезных конкурентов. Та же Германия выиграла 2:0, и один из мячей провел Тони Кроос (человек имеет в активе 5 кубков Лиги чемпионов и может вот-вот дополнить список).

Мы уже молчим об Испании, выставившей плеяду звездочек (3:1) – например, появились Давид Де Хеа и Боян Кркич (в конце концов, "рохита" справедливо торжествовала в Бельгии, а воспитанник "Барселоны" был признан лучшим игроком). Единственный плюс в сине-желтых тонах – это гол престижа в исполнении Сергея Шевчука (через два года левый вингер стал чемпионом Европы с U-19, но не показал весь потенциал и сейчас является свободным агентом).

Францией удалось побороться, причем мы совершили камбэк – Янн М'Вила и Тибо Буржуа (так и не раскрылся в "Меце") установили 2:0 на табло, однако после перерыва себя продемонстрировали Артур Карноза и Дмитрий Коркишко.

Евро-2013

Соперники : Россия, Италия, Хорватия

: Россия, Италия, Хорватия Результат : 4 место, 0 очков, 2 забитых, 7 пропущенных

Еще один неутешительный результат – на этот раз подвели ребята под руководством Александра Головко. Выдающийся "динамовец" привез таких персонажей, как Валерий Лучкевич, Виктор Цыганков, Александр Зинченко и Андрей Борячук, но все пошло наперекосяк.

Россия (на минуточку, будущий победитель Евро) нанесла разгром (3:0), с Италией мы хоть и вышли вперед (похвалим Беку Вачиберадзе), однако не выдержали и уступили 1:2 – злыми гениями оказались Витторио Париджини и Марио Пульезе (кто это?).

С Хорватией произошел аналогичный сценарий – Цыганков открыл счет на 17 минуте, впрочем, Ален Халилович (всеми забытый "хорватский Месси") и Роберт Мурич (подавал надежды в "Аяксе", но "перегорел") кардинально перевернули ситуацию.

Евро-2016

Соперники : Германия, Австрия, Босния и Герцеговина

: Германия, Австрия, Босния и Герцеговина Результат : 4 место, 1 очко, 3 забитых, 6 пропущенных

Лунин, Попов, Бондарь, Миколенко – все выбились на приличную ступень, некоторые же вообще в последнее время взлетели в стратосферу. Крутые фамилии, которые не особо помогли Александру Петракову восемь лет назад.

Все начиналось неплохо – 2:2 с Германией, стопроцентно лидером квартета, расценивались как позитивное достижение. Неужели после такого возникнут проблемы с Австрией или Боснией и Герцеговиной, дебютировавшей на Евро?

К сожалению, мы показали тотальную недооценку – австриец Романо Шмидт принес три очка не только точным ударом, но и ассистом (2:0); с боснийцами мы же быстренько забили благодаря Андрею Кулакову и в очередной раз потеряли концентрацию – еще до завершения первого тайма дублем наказал Беньямин Хаджич (1:2). И что тут поделаешь?

Евро-2017

Соперники : Англия, Нидерланды, Норвегия

: Англия, Нидерланды, Норвегия Результат : 3 место, 3 очка, 2 забитых, 5 пропущенных

Нам в который раз выпала тяжелая судьба – объективно сложно на что-то претендовать, когда в квартете не просто Англия и Нидерланды, а еще и эти соперники календарно следуют друг за другом.

Снурницын, Кащук, Цитаишвили, Супряга – главный тренер Сергей Попов задействовал не последних исполнителей и все равно поймал облизняка. Нидерланды занесли в актив один мяч, британцы вдоволь покуражились и отгрузили четыре – выделим Джейдона Санчо, оформившего 1+2. Хороший перформанс, который дал понять – Украина за плей-офф снова не борется.

Хорошего мало, но и без него не обошлось – Алексей Кащук и Артем Холод оставили "автографы" Норвегии и таким образом обеспечили нам дебютные три балла. Кому интересно, то Мартин Эдегор отсутствовал, а Эрлинг Холанд вышел на 61 минуте.

Если окинуть взглядом нынешнюю заявку, сформированную Юрием Морозом, то в списке присутствует целый ряд "легионеров" – есть и Илья Волошин, который не так давно присоединился к мадридскому "Реалу", или Дмитрий Стрильчук и Богдан Оличенко из мюнхенской "Баварии". Александр Драган ("Аталанта"), Андре Вакулюк ("Бенфика"), Артем Степанов ("Байер") – тоже видные ребята.

Возможно, их бэкграунда, наработанного в Европе, хватит для воплощения более высоких задач, чем это наблюдалось ранее. Пора доказывать класс.

Фото из открытых источников