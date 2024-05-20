Наш первый матч на Евро-2024. Стартовый состав сборной Украины U-17 на матч против Сербии

Сегодня, 20 мая юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2007 года рождения) начинает свои выступления на чемпионате Европы-2024 года.

В первом туре подопечные Юрия Мороза сыграют против Сербии U-17.

Эта игра пройдет на стадионе "Тасос Марку" в Паралимни (Кипр). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по Киеву и уже известен стартовый состав нашей команды:

Украина: Макаренко, Стрельчук, Дигтярь, Третьяк, Шелекета, Оличенко, Драган, Люсин, Бондарь, Степанов, Богданов

Запасные: Петренко, Рыбак, Сорока, Вакулюк, Данковский, Баршак, Денисов, Попов, Редушко