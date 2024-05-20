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Начали с поражения. Сборная Украины U-17 на старте Евро-2024 уступила Сербии

Юношеские сборные Украины
Обновлено

Сербы забили уже на 2-й минуте и смогли удержать минимальный счет

Начали с поражения. Сборная Украины U-17 на старте Евро-2024 уступила Сербии

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Юношеская сборная Украины U-17 начала свой путь на Евро-2024, который стартовал на Кипре. И начала с поражения в матче 1-го тура группового этапа от Сербии.

Наши парни пропустили уже на 2-й минуте после дальнего удара Макевича, который дал в ближнюю девять.

Сербы в целом, на старте матча выглядели лучше, создали еще пару моментов и нам повезло, что мы пропустили только один.

Наша команда проснулась ближе к концу первого тайма и постепенно забрала инициативу, играя в атаку. Во втором тайме тенденция сохранилась – сборная Украины больше атаковала, хотя откровенно опасных моментов почти не создавала.

В концовке наша команда организовала подобие навала, но сербы уверенно отыграли в обороне и удержали минимальную победу.

0:1, начинаем с поражения. Следующий матч команда Мороза проведет в четверг, 23 мая, против Чехии.

Сербия U-17 – Украина U-17 1:0

Гол: Макевич (2)

Предупреждения: Стрельчук, Редушко, Младенович, Бубанья, Милославлевич, Костов

Украина: Макаренко, Стрильчук, Дигтярь, Третяк, Шелекета, Драган (Редушко, 46), Оличенко (Вакулюк, 64), Люсин (Сорока, 46), Бондар (Денисов, 64), Степанов, Богданов (Попов, 77)

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Комментарии
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Ураган (Запорожье)
20.05.2024 в 20:12
На жаль. Програв тренер. Бігали, боролись, але біз футбольної думки. З чехами їм не світить
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Комментарии 2
Ураган (Запорожье)
20.05.2024 в 20:12
На жаль. Програв тренер. Бігали, боролись, але біз футбольної думки. З чехами їм не світить
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NikosFutboloidos (Chop)
20.05.2024 в 20:11
Відверто не вистачило майстерності і вдачі. Тренер повинен був пояснити цим юнакам що грати потрібно від свистка і до свистка. А так преспектива є, розчарували Стрільчук і Попов, ну і Лукашист на воротах у посіпак Рашки непоганий.
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