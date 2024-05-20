Начали с поражения. Сборная Украины U-17 на старте Евро-2024 уступила Сербии
Сербы забили уже на 2-й минуте и смогли удержать минимальный счет
uaf.ua
Юношеская сборная Украины U-17 начала свой путь на Евро-2024, который стартовал на Кипре. И начала с поражения в матче 1-го тура группового этапа от Сербии.
Наши парни пропустили уже на 2-й минуте после дальнего удара Макевича, который дал в ближнюю девять.
Сербы в целом, на старте матча выглядели лучше, создали еще пару моментов и нам повезло, что мы пропустили только один.
Наша команда проснулась ближе к концу первого тайма и постепенно забрала инициативу, играя в атаку. Во втором тайме тенденция сохранилась – сборная Украины больше атаковала, хотя откровенно опасных моментов почти не создавала.
В концовке наша команда организовала подобие навала, но сербы уверенно отыграли в обороне и удержали минимальную победу.
0:1, начинаем с поражения. Следующий матч команда Мороза проведет в четверг, 23 мая, против Чехии.
Сербия U-17 – Украина U-17 1:0
Гол: Макевич (2)
Предупреждения: Стрельчук, Редушко, Младенович, Бубанья, Милославлевич, Костов
Украина: Макаренко, Стрильчук, Дигтярь, Третяк, Шелекета, Драган (Редушко, 46), Оличенко (Вакулюк, 64), Люсин (Сорока, 46), Бондар (Денисов, 64), Степанов, Богданов (Попов, 77)
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