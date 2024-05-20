  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юношеские сборные Украины
  4. Мороз: Поражение от Сербии мало что изменит. Надо выходить и побеждать в каждой игре
В тренде

Мороз: Поражение от Сербии мало что изменит. Надо выходить и побеждать в каждой игре

Юношеские сборные Украины
Обновлено

Сборная Украины U-17 уступила в своем стартовом матче Евро-2024

Мороз: Поражение от Сербии мало что изменит. Надо выходить и побеждать в каждой игре

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Юрий Мороз прокомментировал поражение от команды Сербии (0:1) в стартовом матче на Евро-2024.

"Во втором тайме мы имели преимущество, но не смогли реализовать те моменты, которые были. Но у нас есть еще два матча, будем готовиться, не все еще потеряно.

Быстрый гол сербов не сломал нашу тактику, но немного нас смутил. Ребята в первом тайме немного проигрывали борьбу, и этот пропущенный мяч был именно из-за этого. Прижались к собственным воротам, а соперник пробил и попал.

Как вы видите, есть какое-то невезение. Степанов хорошо двигался, имел много моментов, но все шло рядом с целью. Замены усилили нашу игру. Вышли Редушко и Сорока, появилась структурная игра в середине поля, владение мячом. Но это футбол - кто забивает, тот и одерживает победу.

Наша стратегия на турнир? Это поражение мало что изменит. Надо выходить и побеждать в каждой игре.

У нас сегодня был разговор с Андреем Шевченко перед матчем. Он встретился с нами, пожелал успеха. Также хочу поблагодарить за поддержку украинских фанатов", - сказал Юрий Мороз.

По теме
yellow-arrow
Стартовали на Евро с поражения. Сербия U-17 – Украина U-17 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Начали с поражения. Сборная Украины U-17 на старте Евро-2024 уступила Сербии
yellow-arrow
Сербия U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
Юрий Мороз Украина U-17
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости