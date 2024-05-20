Мороз: Поражение от Сербии мало что изменит. Надо выходить и побеждать в каждой игре

Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Юрий Мороз прокомментировал поражение от команды Сербии (0:1) в стартовом матче на Евро-2024.

"Во втором тайме мы имели преимущество, но не смогли реализовать те моменты, которые были. Но у нас есть еще два матча, будем готовиться, не все еще потеряно.

Быстрый гол сербов не сломал нашу тактику, но немного нас смутил. Ребята в первом тайме немного проигрывали борьбу, и этот пропущенный мяч был именно из-за этого. Прижались к собственным воротам, а соперник пробил и попал.

Как вы видите, есть какое-то невезение. Степанов хорошо двигался, имел много моментов, но все шло рядом с целью. Замены усилили нашу игру. Вышли Редушко и Сорока, появилась структурная игра в середине поля, владение мячом. Но это футбол - кто забивает, тот и одерживает победу.

Наша стратегия на турнир? Это поражение мало что изменит. Надо выходить и побеждать в каждой игре.

У нас сегодня был разговор с Андреем Шевченко перед матчем. Он встретился с нами, пожелал успеха. Также хочу поблагодарить за поддержку украинских фанатов", - сказал Юрий Мороз.