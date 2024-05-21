Синдром первого блина. Акценты зрителя на игре Украины с Сербией (Евро U-17)

Как известно, именно в этом году в свои финальные турниры пробились все наши сборные, какие только могли. Сам по себе рекорд в это жуткое время уже заслуживает уважения. Но, как водится, многим у нас этого недостаточно, они требуют непременного результата и в финале. Невзирая ни на что - им так хочется!

Между тем, если команда Юрия Мороза финиширует в группе хотя бы не последней, то она повторит лучшее достижение в истории сборной Украины этого возраста. Которое случилось лишь однажды - в предыдущий раз, семь лет назад. При том, что среди тренеров команды бывали как Павел Яковенко, так и Александр Петраков.

Следует помнить об этом. Как и о том, что в целом наши младшенькие выходили на Евро уже семь раз. Тогда как национальная сборная - всего лишь в третий (разумеется, не считая домашний турнир). А главное - ни на секунду не забывать о том, что места и титулы для молодежи и подростков не должны являться самоцелью.

Поэтому считаю адекватным здесь просто болеть за наших, без истерик от поражений и потерянных очков. Тем паче, в это время. И буду благодарен за любые положительные эмоции, полученные от игры, даже в эпизодах. Высматривая тех, кто, может быть, в будущем дорастет до лидера своего клуба и игрока первой сборной.

Не берусь судить, как оно за границей, но наша атмосфера вокруг детского футбола - это какой-то позор. Я именно об окружающем. О родителях, которые во время игры требуют от детей самоотдачи, комментируют их действия и яростно критикуют за ошибки. Зачастую заглушая тренера. В вашем городе не так?

О тех тренерах, которые учат не искусству игры, а добыче результата. Которые прессуют арбитров на глазах у своих подопечных, что тоже не редкость. И формируют представление о футболе, как о будничном труде во имя цифр на табло. В то время как ТАМ в этом возрасте, главным образом учат технике, прививая радость от игры.

Сейчас мы с вами смотрим на лучших выпускников нашей футбольной школы. И лично мне отрадно признавать, что они не “пашут”и “рыгают”, а таки-играют в футбол. А их коуч - не худший из тех, кто становился у руля этой команды. Даже при том, что я - одессит, и таки не был в восторге от его “динамовского” десанта в “Черноморец”.

Что касаемо нашей группы. Возможно, нам повезло с соперниками, если судить по названиям представляемых ими стран, в сравнении с другой четверкой финалистов. Но отбор-то все прошли честно, как говорится, без дураков. И сегодня на Кипре представлены действительно лучшие команды Европы в этом возрасте.

От самых юных всегда ждешь экспрессивной и темпераментной игры. Не могу сказать, что эмоции зашкаливали, но уж скучать не приходилось точно. Самый длительный отрезок матча без обострений у ворот, в середине второго тайма, составил семнадцать минут. А всего насчитал с чертову дюжину достойных внимания моментов.

Начали мы, конечно, за упокой. Уже на 2-й минуте Макевичу удался дальнобойный залп в “девятку”, и это был форменный ледяной душ, от которого отходили добрых полчаса. Украина не могла найти свою игру. Показалось, что нервничал ее кипер, и это передавалось остальным. Хотя, на мой взгляд, сербы смотрелись не намного лучше.

Однако чувствовалось, что волнение волнением, но потенциал у команды Мороза есть. Не соглашусь с теми, кто не увидел в ее действиях порядка. Как раз наоборот. Другое дело, что где-то не хватило мастерства, где-то - хладнокровия, а где-то и везения. Но таков уж футбол, и я бы не стал спрашивать с них слишком строго.

С конца первого тайма и по середину второго, в принципе, на поле была одна команда - украинская. Но забить не удалось. Затем Сербия несколько выровняла игру, но свою пару шансов в концовке мы все-таки имели. Последним, уже в компенсированное время, пробивал Попов, но его удар откровением для вратаря не стал.

Если говорить о голевых, на мой взгляд, моментах, то у нас их было семь, тогда как у соперника - четыре. Классическая разница в три возможности, которая гипотетически рисует нам закономерный счет - 2:1 в пользу Украины. Но мы свое не реализовали, и исход встречи решило, скажем так, индивидуальное мастерство.

Меня не интересует, играли ли сербы по счету, или это наши их решительно подвинули. Мы действительно могли выиграть, и это было бы справедливо. Не получилось. Что ж, небо на землю не упало, реки вспять не потекли.

Конечно же, самой яркой фигурой на поле смотрелся форвард Степанов. Иногда ему не хватало соответствия уровня партнеров. Живо запомнился вышедший на замену после перерыва и обостривший игру хавбек Редушко. А вот про его коллегу Оличенко могу сказать: жаль, что заменили - предприимчивый был парень.

У соперников единственным, кто остался в памяти, столь же регулярно вступая в игру в ключевых эпизодах, стал страж сербских ворот Йованович.

Наш вратарь вроде постепенно успокоился, защита работала нормально, в том числе и вперед. Замены очевидно оживили атаку. Для полноты впечатлений и законченности картины не хватило лишь забитых мячей. Ну, бывает. Первый блин, как говорится, вышел комом. Но смотреть игру с Чехией и болеть буду обязательно.

Не за результат, ребята. За нашу команду, как бы она не сыграла в итоге. Да, это спорт, а в нем важна победа. Но есть кое-что поважнее, в понимании зрителя. Сегодня ты можешь проиграть, завтра - выиграть… Но самое главное, чтобы ты своей игрой не оставлял людей равнодушными. Если, конечно, этим людям результат не застил игру.

Первое впечатление: нормальные у нас малыши, за них не стыдно.

Смотрел футбол на сайте УЕФА с английским комментарием. Был приятно шокирован. Не зная языка, понимал практически все, в чем нуждается зритель у экрана. А главное: точное идентифицирование игроков и своевременная озвучка их фамилий. Каждый раз. И ничего лишнего. Панове с УПЛ-ТВ и окрестностей! Учиться, учиться и учиться…

Фото - УАФ / Автор - Андрей Личко