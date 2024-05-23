Украина U-17 – Чехия U-17. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Сегодня, 23 мая юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2007 года рождения) проведет свой второй матч на чемпионате Европы-2024 года. Соперником сине-желтых будет команда Чехии.

Эта игра пройдет в Паралимни (Кипр). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по Киеву. Смотреть трансляцию матча можно на UEFA TV и Суспільне Спорт (видеоплеер будет добавлен перед началом игры).

Напомним, в матче 1-го тура подопечные Юрия Мороза минимально уступили Сербии со счетом 0:1.

Финальный турнир Евро-2024 U-17

2-й тур, группа А, 23 мая 2024 год

Украина U-17 18:00 Чехия U-17

Трансляция - UEFA TV, Суспільне Спорт

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>