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Украина U-17 – Чехия U-17. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Юношеские сборные Украины

Украина U-17 – Чехия U-17. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 23.05.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Украина U-17 – Чехия U-17. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

фото Андрія Лічка - УАФ

Новина українською

Сегодня, 23 мая юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2007 года рождения) проведет свой второй матч на чемпионате Европы-2024 года. Соперником сине-желтых будет команда Чехии.

Эта игра пройдет в Паралимни (Кипр). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по Киеву. Смотреть трансляцию матча можно на UEFA TV и Суспільне Спорт (видеоплеер будет добавлен перед началом игры).

Напомним, в матче 1-го тура подопечные Юрия Мороза минимально уступили Сербии со счетом 0:1.

Финальный турнир Евро-2024 U-17
2-й тур, группа А, 23 мая 2024 год
Украина U-17 18:00 Чехия U-17
Трансляция - UEFA TV, Суспільне Спорт

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Чехия Украина U-17 смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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