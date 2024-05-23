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Нужна только победа. Стартовый состав сборной Украины U-17 на матч Евро-2024 с Чехией

Юношеские сборные Украины

После поражения в первом туре нам нужна победа

Нужна только победа. Стартовый состав сборной Украины U-17 на матч Евро-2024 с Чехией

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 23 мая юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2007 года рождения) проведут свой второй матч на чемпионате Европы-2024 года.

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После поражения в первом матче от Сербии (0:1) сегодня команда Юрия Мороза сыграет с Чехией, и в этом поединке нам просто необходима победа.

Матч начнется в 18:00 и уже известен стартовый состав нашей команды.

Украина: Макаренко, Шелекета, Третьяк, Дигтярь, Стрельчук, Редушко, Сорока, Оличенко, Денисов, Степанов, Богданов

Запасные: Петренко, Вакулюк., Рыбак, Драган, Данковский, Бондарь, Люсин, Баршак, Попов

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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