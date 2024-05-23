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Без шансов. Сборная Украины U-17 на Евро-2024 проиграла Чехии 1:3

Юношеские сборные Украины

Про выход из группы можно забыть

Без шансов. Сборная Украины U-17 на Евро-2024 проиграла Чехии 1:3

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Юношеская сборная Украины U-17 провела свой второй матч в группе на Евро-2024.

После поражения 0:1 в первом матче группы от сербов, сегодня нашей команде нужно было обязательно обыгрывать чехов. Но говорить и делать – разные вещи.

Юрий Мороз по сравнению с первым матчем сделал довольно много перестановок в стартовом составе, но от этого стало только хуже. Украинцы сегодня выглядели откровенно слабо и по делу проиграли.

Чехи открыли счет уже на 12-й минуте, реализовав пенальти после того как в штрафной рукой сыграл рукой Дигтярь.

Наша команда тяжело выходила из-под прессинга, имела лишь пару интересных подходов к чужим воротам, в то время как Чехия после быстрого забитого гола играли открыто и даже где-то на кураже.

В итоге, создав еще несколько моментов, Чехия забила второй гол во втором тайме и довела дело до разгрома, забив после перерыва еще два гола.

Гол Дигтяря с пенальти в компенсированное время можно считать утешительным.

1:3 и мы фактически потеряли шансы на выход из группы. Если Сербия сегодня наберет хоть одно очко в матче с Кипром, то наш матч с киприотами в последнем туре превращается в товарищеский.

Украина U-17 - Чехия U-17 1:3

Голы: Дигтярь (90+5) - Моудры (12, пен), Пенкса (61, 88)

Украина: Макаренко, Шелекета (Рыбак, 67), Третьяк, Дигтярь, Стрельчук, Редушко, Сорока, Оличенко (Вакулюк, 84), Денисов (Бондарь, 67), Степанов (Попов, 84), Богданов (Драган, 90+3)

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