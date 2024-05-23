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Мороз - о поражении Чехии: Что случилось – сам не понимаю

Юношеские сборные Украины
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Детский футбол, детская психология, перегорели

Мороз - о поражении Чехии: Что случилось – сам не понимаю

фото Андрія Лічка - УАФ

Новина українською

Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Юрий Мороз прокомментировал поражение от Чехии (1:3) во втором матче на Евро-2024.

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"Планировали, что отступать некуда, нам нужна была только победа. Что случилось – сам не понимаю. Детский футбол, детская психология, перегорели… Ребята не показали на поле всю силу, то, что умеют. Много борьбы проигрывали, много индивидуальных ошибок, в простых ситуациях теряли мяч.

В эпизоде с первым голом не вынесли мяч, ошиблись, сами себе привезли этот пенальти. Потом ребята будто собрались, какие-то моменты ушли, что-то стало выходить. Но на каждую игру в финальной части нужно собираться, чтобы были морально-волевые и бойцовские качества. С одной стороны, выход в финальный турнир уже успех, они молодцы. Однако на самом чемпионате нужно по-другому играть.

Выступление наших юношей в разных клубах? Пожалуй, это одна из причин неудачи. Можно искать разные причины, но, по моему мнению, на футбольном поле не было злобы, жажды победы. Нужно бороться на каждом клочке поля, а в эпизоде с третьим голом один футболист обыграл стольких оппонентов.

Все в равных условиях, но немного где-то недорабатывали. Возможно, много авансов предоставляли, говорили о будущем. Скажу так, что ребята — вышедшие в финальную часть молодцы. А здесь уже все стараются, умеют играть в футбол.

Не ожидал такой игры, думал, будет получше. Но имеем то, что имеем сейчас. Что касается состава на матч с Кипром, то посмотрим на состояние футболистов, подумаем, как сделать так, чтобы у нас была боеспособная команда на этот поединок", — сказал Юрий Мороз.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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