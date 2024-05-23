  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юношеские сборные Украины
  4. Сборная Украины U-17 после двух туров потеряла шансы на выход из группы Евро-2024
В тренде

Сборная Украины U-17 после двух туров потеряла шансы на выход из группы Евро-2024

Юношеские сборные Украины
Обновлено

Два поражения в двух турах

Сборная Украины U-17 после двух туров потеряла шансы на выход из группы Евро-2024

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 23 мая, в группе А юношеского U-17 Евро-2024 состоялись матчи второго тура.

Читайте такжеБез шансов. Сборная Украины U-17 на Евро-2024 проиграла Чехии 1:3

В первом матче сборная Украины без шансов проиграла Чехии 1:3, а в вечернем матче Сербия, хоть и пропустила первой, но обыграла хозяев турнира киприотов 3:1.

Таким образом, сборная Украины потеряла шансы на выход из группы. Матч последнего тура против Кипра не будет для команд нести решающего турнирного значения.

Чехия и Сербия выходят в плей-офф и в матче 3-го тура разыграют первое место.

Сборная Украины U-17 после двух туров потеряла шансы на выход из группы Евро-2024 - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Мороз - о поражении Чехии: Что случилось – сам не понимаю
yellow-arrow
Без шансов. Сборная Украины U-17 на Евро-2024 проиграла Чехии 1:3
yellow-arrow
Реабилитироваться после первого поражения. Текстовый онлайн матча Евро U-17 Украина - Чехия
Украина U-17
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости