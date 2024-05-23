Сборная Украины U-17 после двух туров потеряла шансы на выход из группы Евро-2024
Два поражения в двух турах
uaf.ua
Сегодня, 23 мая, в группе А юношеского U-17 Евро-2024 состоялись матчи второго тура.
В первом матче сборная Украины без шансов проиграла Чехии 1:3, а в вечернем матче Сербия, хоть и пропустила первой, но обыграла хозяев турнира киприотов 3:1.
Таким образом, сборная Украины потеряла шансы на выход из группы. Матч последнего тура против Кипра не будет для команд нести решающего турнирного значения.
Чехия и Сербия выходят в плей-офф и в матче 3-го тура разыграют первое место.
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