Сборная Украины U-17 после двух туров потеряла шансы на выход из группы Евро-2024

Сегодня, 23 мая, в группе А юношеского U-17 Евро-2024 состоялись матчи второго тура.

В первом матче сборная Украины без шансов проиграла Чехии 1:3, а в вечернем матче Сербия, хоть и пропустила первой, но обыграла хозяев турнира киприотов 3:1.

Таким образом, сборная Украины потеряла шансы на выход из группы. Матч последнего тура против Кипра не будет для команд нести решающего турнирного значения.

Чехия и Сербия выходят в плей-офф и в матче 3-го тура разыграют первое место.