Юношеская сборная Украины U-17 во втором матче группового турнира чемпионата Европы-2024 уступила Чехии со счетом 1:3. Единственный гол в составе сине-желтых забил с пенальти Кирилл Дегтярь.

После двух матчей у подопечных Юрия Мороза ноль очков (в 1-м туре украинцы уступили сербам 0:1) и они не смогут догнать Чехию и Сербию.

В заключительном туре наши юноши встретятся с Кипром. Этот поединок станет формальностью, так как Украина U-17 досрочно вылетела из турнира.

Финальный турнир Евро-2024 U-17

2-й тур, группа А

Украина U-17 - Чехия U-17 1:3

Голы: Дегтярь (90+5) - Моудры (12, пен), Пенкса (61, 88)