Второе поражение подряд. Украина U-17 – Чехия U-17 1:3. Видео голов и обзор матча
Украинская команда вылетела с юношеского Евро
фото Андрія Лічка - УАФ
Юношеская сборная Украины U-17 во втором матче группового турнира чемпионата Европы-2024 уступила Чехии со счетом 1:3. Единственный гол в составе сине-желтых забил с пенальти Кирилл Дегтярь.
После двух матчей у подопечных Юрия Мороза ноль очков (в 1-м туре украинцы уступили сербам 0:1) и они не смогут догнать Чехию и Сербию.
В заключительном туре наши юноши встретятся с Кипром. Этот поединок станет формальностью, так как Украина U-17 досрочно вылетела из турнира.
Финальный турнир Евро-2024 U-17
2-й тур, группа А
Украина U-17 - Чехия U-17 1:3
Голы: Дегтярь (90+5) - Моудры (12, пен), Пенкса (61, 88)
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