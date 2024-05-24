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Второе поражение подряд. Украина U-17 – Чехия U-17 1:3. Видео голов и обзор матча

Юношеские сборные Украины

Украинская команда вылетела с юношеского Евро

Второе поражение подряд. Украина U-17 – Чехия U-17 1:3. Видео голов и обзор матча

фото Андрія Лічка - УАФ

Новина українською

Юношеская сборная Украины U-17 во втором матче группового турнира чемпионата Европы-2024 уступила Чехии со счетом 1:3. Единственный гол в составе сине-желтых забил с пенальти Кирилл Дегтярь.

После двух матчей у подопечных Юрия Мороза ноль очков (в 1-м туре украинцы уступили сербам 0:1) и они не смогут догнать Чехию и Сербию.

В заключительном туре наши юноши встретятся с Кипром. Этот поединок станет формальностью, так как Украина U-17 досрочно вылетела из турнира.

Финальный турнир Евро-2024 U-17
2-й тур, группа А
Украина U-17 - Чехия U-17 1:3
Голы: Дегтярь (90+5) - Моудры (12, пен), Пенкса (61, 88)

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Источник:
канал УАФ на YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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